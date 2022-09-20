Рязанцев: «Сделаем всё, чтобы „Торпедо“ остался в РПЛ»

Полузащитник «Торпедо» подвел промежуточные итоги для своей команды в РПЛ .

Нам нужно набирать очки, особенно с конкурентами. К сожалению, это не получалось сделать в этих десяти турах. Чего не хватало? Реализации моментов, также внутренней кухни, но не хотелось бы сейчас говорить об этом. Думаю, потихоньку мы это исправляем. Если ли уверенность, что «Торпедо» не вылетит по итогам сезона? Если бы я был провидцем, то много бы зарабатывал на тотализаторе. Мы надеемся, всё сделаем для того, чтобы «Торпедо» остался в РПЛ .