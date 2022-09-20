Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Рязанцев: «Сделаем всё, чтобы „Торпедо“ остался в РПЛ»

сегодня, 11:48

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев подвел промежуточные итоги для своей команды в РПЛ.

Нам нужно набирать очки, особенно с конкурентами. К сожалению, это не получалось сделать в этих десяти турах. Чего не хватало? Реализации моментов, также внутренней кухни, но не хотелось бы сейчас говорить об этом. Думаю, потихоньку мы это исправляем. Если ли уверенность, что «Торпедо» не вылетит по итогам сезона? Если бы я был провидцем, то много бы зарабатывал на тотализаторе. Мы надеемся, всё сделаем для того, чтобы «Торпедо» остался в РПЛ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Рязанцев: «Отставка Бородюка была неожиданной»
Сегодня, 12:26
Лебеденко: «Идёт строительство нового стадиона, автобус тоже был куплен»
Сегодня, 12:01
Гбане сравнил «Зенит» с «Баварией» и ПСЖ
Сегодня, 11:54
Лебеденко: «Светиться от радости пока рано, но улыбаться уже можно»
Сегодня, 11:39
Корнеев: «У Холанда уникальное голевое чутьё»
Сегодня, 11:26
Геркус: «Мы довольны тренерским штабом и его работой»
Сегодня, 10:36
Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 12:32
Да уж, ребята- постарайтесь!!! Надо остаться в ПЛ, надо!!! До возвращения Торпедо в ПЛ, стали забывать о существовании некогда знаменитого клуба, а это- НЕДОПУСТИМО!!!
galem72
galem72
сегодня в 12:29
Напропускаете ещё голов?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:18
Вырастить должен достойную смену,
правда я школу ещё не создал!
Впрочем,сейчас я -ходок на замену,
а раньше я "Барсе" голы забивал.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:51
Удачи Вам Автозаводчики!!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 