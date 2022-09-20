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Гбане сравнил «Зенит» с «Баварией» и ПСЖ

сегодня, 11:54

Полузащитник «Химок» Мори Гбане порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ.

В России есть много сильных команд помимо «Зенита»: «Динамо», «Локомотив», «Сочи» и «Ростов» играют в отличный футбол. Конечно, «Зенит» выглядит самой сильной командой, но похожая ситуация и в Бундеслиге, где «Бавария» постоянно выигрывает чемпионат, но при этом есть «Боруссия» Дортмунд, «Айнтрахт», который выигрывал Лигу Европы. В Лиге 1 во Франции с ПСЖ такая же история. На мой взгляд, в этом нет ничего страшного.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 12:39
Супер!!! Ну кто бы мог подумать!!! Ахахахахаха!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:36
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 12:33
Ну надо же, как Гбане изменился....
Futurista
Futurista
сегодня в 12:31
Гбане...

Capral
Capral ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 12:15
Ахахахахаха!!!!!!!
Союзник противников
Союзник противников ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:13
"Мастера верстания заголовков,с кем вы???".
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:11
Особенно "Локо" сейчас игрой выделяется...Дайте чуваку задачу полегче,чем озвученная.
Capral
Capral
сегодня в 12:03, ред.
Увидел заглавие статьи и её автора, и дальше не читал.
Он бы еще сравнил бабуина со слоном....
Гость
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