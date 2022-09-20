Гбане сравнил «Зенит» с «Баварией» и ПСЖ

Полузащитник «Химок» порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ .

В России есть много сильных команд помимо «Зенита»: «Динамо», «Локомотив», «Сочи» и «Ростов» играют в отличный футбол. Конечно, «Зенит» выглядит самой сильной командой, но похожая ситуация и в Бундеслиге, где «Бавария» постоянно выигрывает чемпионат, но при этом есть «Боруссия» Дортмунд, «Айнтрахт», который выигрывал Лигу Европы. В Лиге 1 во Франции с ПСЖ такая же история. На мой взгляд, в этом нет ничего страшного.