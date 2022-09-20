Маркао: «В Бразилии за Малкомом и Клаудиньо практически никто не следит»

Бывший форвард «Спартака» Маркао прокомментировал возможное получение бразильцами Клаудиньо и Малкомом российского гражданства.
«Малком и Клаудиньо — два хороших игрока, Малком выделялся в „Коринтиансе“, это топ-клуб, а Клаудиньо — в „РБ Брагантино“. Здесь, в Бразилии, российский чемпионат не показывают для массовой публики, так что за успехами Клаудиньо и Малкома практически никто не следит. Но если кто-то из бразильцев забивает гол, то это могут осветить в социальных сетях, я иногда слежу за „Спартаком“ таким образом, — сказал Маркао.
Приглашаю всех желающих в октябре принять участие в группе "БЕЗ ПРИЗОВ" (соревнование на одинаковых условиях).
Пи.Си. Уважаемая администрация!...По поводу футболок и Худи все понятно. НО я думаю в вашей компетенции взять у моего акка 6 месяцев ВИП и вручить их победителю группы БЕЗ ПРИЗОВ. За ранее Вам благодарен.
Приглашаю всех желающих в октябре принять участие в группе "БЕЗ ПРИЗОВ" (соревнование на одинаковых условиях).
Пи.Си. Уважаемая администрация!...По поводу футболок и Худи все понятно. НО я думаю в вашей компетенции взять у моего акка 6 месяцев ВИП и вручить их победителю группы БЕЗ ПРИЗОВ. За ранее Вам благодарен.