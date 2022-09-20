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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Маркао: «В Бразилии за Малкомом и Клаудиньо практически никто не следит»

сегодня, 19:22

Бывший форвард «Спартака» Маркао прокомментировал возможное получение бразильцами Клаудиньо и Малкомом российского гражданства.

«Малком и Клаудиньо — два хороших игрока, Малком выделялся в „Коринтиансе“, это топ-клуб, а Клаудиньо — в „РБ Брагантино“. Здесь, в Бразилии, российский чемпионат не показывают для массовой публики, так что за успехами Клаудиньо и Малкома практически никто не следит. Но если кто-то из бразильцев забивает гол, то это могут осветить в социальных сетях, я иногда слежу за „Спартаком“ таким образом, — сказал Маркао.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 20:47
Маркао то за кем следит в спартаке.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 20:34
Ну им и в России не кисло живется
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 20:34
Там есть и получше.
shlomo
shlomo ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 20:03
Благодарю еще раз за ответ. НО даже правила ( в спорте) меняются в зависимости от обстоятельств и временного интервала.... Ладно проехали... если выиграет тот кого я ЗНАЮ, то я вышлю СВОЙ приз ему.
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 20:02
Извини дружище, я больше так не буду !)
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 20:02
По бразильским меркам они игроки массового уровня
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 20:00
Приветствую опередил дружище
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:56, ред.
Там таких Малкомов полно на песочке лазурного побережья, в футбол бесплатно играют.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 19:56
Пляжные футболисты.
David Young
David Young ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 19:53
Мы отнюдь не против Вашего благородного порыва, просто таковы правила конкурса прогнозов относящиеся к призам.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:50
Их уже давно списали!
shlomo
shlomo ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 19:49, ред.
Благодарю Вас!.... просто есть материальные призы, есть пОлувиртуальные, которые можно было бы и использовать по назначению.... тем более, для себя я выгоду не ищу....
nngtjr7x5je5
nngtjr7x5je5
сегодня в 19:38
Да всем понятна причина получения российского гражданства...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:33
За ВАгнером,Халком,Жо и другими следили,а тут вдруг нет.Маркао на то и Маркао,а кроме него есть специалисты,следящие за всем .что движется.
David Young
David Young ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 19:33
Здравствуйте. Передача призов не является доступной опцией.
shlomo
shlomo
сегодня в 19:32
Всем Добра!

Приглашаю всех желающих в октябре принять участие в группе "БЕЗ ПРИЗОВ" (соревнование на одинаковых условиях).

Пи.Си. Уважаемая администрация!...По поводу футболок и Худи все понятно. НО я думаю в вашей компетенции взять у моего акка 6 месяцев ВИП и вручить их победителю группы БЕЗ ПРИЗОВ. За ранее Вам благодарен.
pomor45
pomor45
сегодня в 19:31
Такое впечатление, что журналисты стоят на углах и спрашивают каждого встречного и поперечного: " Вы ничего не слышали о Малкоме и Клаудиньо?"
Futurista
Futurista
сегодня в 19:25
Это понятно...в Бразилии таких "педров" и не сосчитаешь)...
Гость
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