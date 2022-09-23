Ловчев: «Захарян в „Челси“ будет сидеть на лавочке»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».
«Какой Захарян, какой „Челси“? Я как футболист говорю, он не заиграет там! Какую игровую практику он получит? Он будет сидеть на лавочке!» – сказал Ловчев.
Чего он только не несёт, но процент реализации его слов практически равен нулю.
Ну вот какое его дело заиграет Захарян в Челси или нет?
Пока он туда не перейдёт мы этого не узнаем, а там как говориться два варианта либо да, либо нет.
Ещё один аспект мышления таких как Ловчев. То они изливаются, что наши, особенно молодые игроки боятся ехать в топ чемпионаты и это плохо, а когда едут, то опять плохо.
Одним словом это сущность Ловчева.
Чего он только не несёт, но процент реализации его слов практически равен нулю.
Ну вот какое его дело заиграет Захарян в Челси или нет?
Пока он туда не перейдёт мы этого не узнаем, а там как говориться два варианта либо да, либо нет.
Ещё один аспект мышления таких как Ловчев. То они изливаются, что наши, особенно молодые игроки боятся ехать в топ чемпионаты и это плохо, а когда едут, то опять плохо.
Одним словом это сущность Ловчева.