Ловчев: «Захарян в „Челси“ будет сидеть на лавочке»

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сегодня, 13:01

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» в «Челси».

«Какой Захарян, какой „Челси“? Я как футболист говорю, он не заиграет там! Какую игровую практику он получит? Он будет сидеть на лавочке!» – сказал Ловчев.