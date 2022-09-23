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Ловчев: «Захарян в „Челси“ будет сидеть на лавочке»

сегодня, 13:01

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Какой Захарян, какой „Челси“? Я как футболист говорю, он не заиграет там! Какую игровую практику он получит? Он будет сидеть на лавочке!» – сказал Ловчев.

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Все комментарии
9ek4j4f6rxbn
9ek4j4f6rxbn
сегодня в 14:26
К словам Ловчева надо относиться спокойно как в поговорке "выслушай женщину и сделай наоборот".
Чего он только не несёт, но процент реализации его слов практически равен нулю.

Ну вот какое его дело заиграет Захарян в Челси или нет?
Пока он туда не перейдёт мы этого не узнаем, а там как говориться два варианта либо да, либо нет.

Ещё один аспект мышления таких как Ловчев. То они изливаются, что наши, особенно молодые игроки боятся ехать в топ чемпионаты и это плохо, а когда едут, то опять плохо.
Одним словом это сущность Ловчева.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:19
Это точно,еще не ас футбола.
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 13:18
Это понятно
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 13:03
Прийти в Челси и арендоваться в местный клуб.
ДСА
ДСА
сегодня в 13:02
Он будет мячики на тренировке подавать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:02
Ну посидит немного и будет играть!
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