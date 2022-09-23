Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2022

Кечинов: «Должны обыгрывать Киргизию, как наша молодёжка Беларусь»

сегодня, 21:29
КыргызстанЛоготип футбольный клуб Кыргызстан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 17:00 Не начался

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался об ожиданиях от контрольной игры между национальными командами Кыргызстана и России.

Должны обыгрывать Киргизию, как наша молодёжка Беларусь? Должны. У нас уровень по составу, и по тренерскому штабу гораздо сильнее. Не знаю, крупная или не крупная, но должна быть уверенная победа.

Этот матч для того, чтобы лишний раз встретиться, наиграть тот состав, который главный тренер планирует видеть. Сама атмосфера: играет сборная России, пусть и с Киргизией, но это антураж. Это необходимо делать. Надо показать, что наша сборная здесь и она в порядке. Чтобы когда нас допустили, то мы были готовы. Всё это правильно и нужно.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Семшов: «Нашу сборную сейчас нужно поддержать, любить её»
Сегодня, 22:45
Дасаев: «Сборной России надо играть — товарищеские матчи точно нужны»
Сегодня, 22:40
Канчельскис: «В матче со сборной Киргизии посмотрим, кто как готов»
Сегодня, 22:29
Баженов: «Любой матч сборной полезен — это важная составляющая футбола»
Сегодня, 20:24
Фомин: «Соскучился по ощущению от игр за сборную»
Сегодня, 19:05
Чернышов: «Лидерство „Зенита“ не вызывает никакого удивления»
Сегодня, 18:51
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:38
К чему эти догадки
Caniggia
Caniggia
сегодня в 21:37
К сожалению, нас допустят уже тогда, когда это поколение сборной уже завяжет с футболом.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 