Кечинов: «Должны обыгрывать Киргизию, как наша молодёжка Беларусь»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался об ожиданиях от контрольной игры между национальными командами Кыргызстана и России.

Должны обыгрывать Киргизию, как наша молодёжка Беларусь? Должны. У нас уровень по составу, и по тренерскому штабу гораздо сильнее. Не знаю, крупная или не крупная, но должна быть уверенная победа.

Этот матч для того, чтобы лишний раз встретиться, наиграть тот состав, который главный тренер планирует видеть. Сама атмосфера: играет сборная России, пусть и с Киргизией, но это антураж. Это необходимо делать. Надо показать, что наша сборная здесь и она в порядке. Чтобы когда нас допустили, то мы были готовы. Всё это правильно и нужно.