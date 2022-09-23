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Баженов: «Любой матч сборной полезен — это важная составляющая футбола»

сегодня, 20:24
КыргызстанЛоготип футбольный клуб Кыргызстан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 17:00 Не начался

Экс-футболист «Спартака» Никита Баженов считает предстоящий матч сборной России против команды Кыргызстана важным.

Думаю, что победа точно должна быть — причём крупная. Вероятность того, что она будет крупная, — очень высока. Любой матч сборной полезен — это важная составляющая футбола. Сборная — консистенция всего, что необходимо спортсменам для существования.

Любой матч важен и нужен. Здесь не только про сборную и футбол, а про многие аспекты. Здесь история и про болельщиков, про тех, кто любит футбол в другой стране, какая-то объединяющая история есть. Футбол футболом, но есть связь между странами.

Посмотрим молодых ребят. Скажем, в сборной сейчас есть несколько людей, кто авансом. Это обязательный и важный матч. Те, кто говорят, что игры сборной не нужны, это вредные люди для спорта.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 22:22
Простая товарищеская игра.
Boricku
Boricku
сегодня в 20:58
Бабло осваивают дельцам от футбола
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 20:46
Полезен то полезен..., только откуда в Киргизии футбол ? Там поле то футбольного не сыскать - одни горы...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 20:38
Баженов рылом не вышел в эксперты
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:29, ред.
А Баженов очень ну уж очень "полезный" футбольный эксперт!
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