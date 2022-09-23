Чернышов: «Лидерство „Зенита“ не вызывает никакого удивления»

Экс-главный тренер «Спартака» оценил расклад сил в РПЛ после десяти туров.

Сложно говорить именно про игры, поскольку я мало видел матчей РПЛ , я видел нарезки и отрывки некоторых поединков, но они не создают полное впечатление, поэтому я могу судить лишь по турнирной таблице.

Лидерство «Зенита» не вызывает никакого удивления. Питерцы выглядят очень уверенно, все закономерно. А вот вторая строчка – большой сюрприз. Все мы знали, что «Ростов» — команда крепкая, их возглавляет тренер национальной команды, но они ведь идут без поражений, а это, конечно, неожиданно. Отличный пример, когда при небольшом бюджете и грамотном менеджменте можно создать крепкую команду.

Разочарование – это «Локомотив». Команда с хорошим бюджетом и традициями находится на 12-м месте. Для такого клуба это очень мало.