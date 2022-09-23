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Чернышов: «Лидерство „Зенита“ не вызывает никакого удивления»

сегодня, 18:51

Экс-главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов оценил расклад сил в РПЛ после десяти туров.

Сложно говорить именно про игры, поскольку я мало видел матчей РПЛ, я видел нарезки и отрывки некоторых поединков, но они не создают полное впечатление, поэтому я могу судить лишь по турнирной таблице.

Лидерство «Зенита» не вызывает никакого удивления. Питерцы выглядят очень уверенно, все закономерно. А вот вторая строчка – большой сюрприз. Все мы знали, что «Ростов» — команда крепкая, их возглавляет тренер национальной команды, но они ведь идут без поражений, а это, конечно, неожиданно. Отличный пример, когда при небольшом бюджете и грамотном менеджменте можно создать крепкую команду.

Разочарование – это «Локомотив». Команда с хорошим бюджетом и традициями находится на 12-м месте. Для такого клуба это очень мало.

От «Динамо» и «Спартака» всегда ждут борьбы за самые высокие места, но пока у них это не получается. Многие думали, что ЦСКА будет бороться за первое место, а они неожиданно уступили «Торпедо», этим футбол и хорош, здорово, когда игры непредсказуемы. Пока сыграно только 10 туров, пока рано делать выводы. Думаю, что чемпионат будет интересный, команды навяжут борьбу и за высокие места, и за выживание.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:21
У кого намного больше денег, тот и лучший.
qvcbysqeb68z
qvcbysqeb68z
сегодня в 19:03
Всё идёт по плану
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:58
Лозунг дня " :Сделай футбол лучше-нанеси поражение "Зениту".
Но это касается команд,которыми они могут пренебречь.
Гость
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