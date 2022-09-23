Гол Распадори принёс Италии победу над Англией

1663965792

вчера, 23:43

Италия обыграла Англию в матче 5-го тура Лиги Наций (1:0).

Голом отметился Джакомо Распадори на 68-й минуте. В данной игре свой 117-й матч за национальную команду провел защитник итальянцев Леонардо Бонуччи. По данному показателю он вышел на 4-е место в истории «Скуадры Адзурры». Лидером в этом рейтинге является бывший вратарь команды Джанлуиджи Буффон (176 матчей).

После игры Италия занимает 2-е место в группе 3 Лиги А (8 очков), Англия замыкает таблицу (2 пункта) и вылетает в группу В Лиги Наций, поскольку на 3-м месте расположилась команда Германии (6 баллов).