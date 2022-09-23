Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига Наций 2022/2023

Гол Распадори принёс Италии победу над Англией

вчера, 23:43
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 0Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Италия обыграла Англию в матче 5-го тура Лиги Наций (1:0).

Голом отметился Джакомо Распадори на 68-й минуте. В данной игре свой 117-й матч за национальную команду провел защитник итальянцев Леонардо Бонуччи. По данному показателю он вышел на 4-е место в истории «Скуадры Адзурры». Лидером в этом рейтинге является бывший вратарь команды Джанлуиджи Буффон (176 матчей).

После игры Италия занимает 2-е место в группе 3 Лиги А (8 очков), Англия замыкает таблицу (2 пункта) и вылетает в группу В Лиги Наций, поскольку на 3-м месте расположилась команда Германии (6 баллов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Германия уступила Венгрии в матче Лиги Наций
Вчера, 23:43
Турция и Люксембург сыграли вничью, в матче 6 голов
22 сентября
Нидерланды обыграли Польшу в Лиге Наций
22 сентября
Уэльс уступил Бельгии в матче Лиги Наций
22 сентября
Хорватия обыграла Данию в Лиге Наций и возглавила группу 1 Лиги А
22 сентября
Франция победила Австрию в Лиге Наций
22 сентября
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:25
Кому то этот псевдо турнир явно по барабану.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:44
Англия откровенно сливает турнир!
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:17
Отвратительная по качеству игра...
Futurista
Futurista
сегодня в 00:10
Распадорили наглосаксов...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:08
Ну вот и хорошо
Союзник противников
Союзник противников ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:55
Так всегда банкроты говорят.Но "княжеский титул-тоже товар".
Elliada
Elliada
вчера в 23:54
Кто мог подумать, что в этой группе смерти на первом месте будет Венгрия? Хотя, Лигу Наций за турнир большие команды не считают, для них это товарищеские игры, так что не удивительно
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:52, ред.
Тю,як же так, шановна Мелкобритания??? Те-ж велика футболна э-э-э-
эмпайр!
Бoрат
Бoрат
вчера в 23:47, ред.
Англия вылетает досрочно
Эти слова, как музыка...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 