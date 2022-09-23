Германия уступила Венгрии в матче Лиги Наций

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вчера, 23:43

Германия уступила Венгрии в матче 5-го тура Лиги Наций (0:1).

Гол забил Адам Салаи на 17-й минуте.

После матча немецкая команда занимает 3-е место в группе 3 Лиги А (6 очков), венгры лидируют в квартете (10 пунктов).