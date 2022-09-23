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Германия уступила Венгрии в матче Лиги Наций

вчера, 23:43
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия0 : 1Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Германия уступила Венгрии в матче 5-го тура Лиги Наций (0:1).

Гол забил Адам Салаи на 17-й минуте.

После матча немецкая команда занимает 3-е место в группе 3 Лиги А (6 очков), венгры лидируют в квартете (10 пунктов).

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 01:20
Очередной подарок от Венгрии бывшим грандам.
Бoрат
Бoрат ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 01:01, ред.
Сборная Германии проиграла в группе ЧМ Мексике и Южной Корее и заняла в группе последнее место.

На ЧЕ 2020 проиграли Франции, сыграли вничью с Венграми и в итоге вышли из группы при равенстве очков лишь по дополнительным показателям, чтобы сразу вылететь в 1/8.

В текущем розыгрыше Лиги наций в пяти матчах Германия одержала всего одну победу, Причем снова с Венграми один матч свели вничью, а второй и вовсе проиграли.

О каких успехах, хоть более важных хоть в менее важных, ты говоришь?

О каком понимании ошибок пишешь, которые не допустят в дальнейшем? Если Германия регулярно сливает Венграм и в целом уже много лет не добивается никаких более-менее приемлемых результатов.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:34
Такие поражения необходимы, чтобы понять, где ты ошибся, и что надо делать, чтобы не допустить осечек в дальнейшем. В том числе и в более важных турнирах, чем этот.
Когда всё идёт хорошо, и ты постоянно добиваешься положительных результатов, в том числе и ничейных, бдительность притупляется и неожиданный ход соперника может привести к плачевному итогу.
Это касается и других "неожиданных" результатов потенциальных фаворитов ЛН и ЛК.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:28
Молодцы ! И гол красавец.
Futurista
Futurista
сегодня в 00:11
Без газа даже Венгрию обыграть не могут гансы)...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:09
Че Черчесов творит !
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 23:57
Хилые гансы и блестящая Венгрия...
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:55, ред.
Вполне ожидаемая неожиданность. С заслуженной Победой сборная Венгрии.

Сегодня на поле была бездарная сборная Германии с бесполезным перекатыванием мяча и множеством ошибок. И очень уверенная сборная Венгрии, которая сделала то что должна была сделать, команда которая играет на выезде, да ещё и с такой топ командой как сборная Германии.

В первой же половине первого тайма забила сумасшедший по красоте и техническому исполнению гол в исполнении Адама Салаи. А потом как по теории закрыла все входы в свою штрафную не дав сопернику шансов для взятия ворот, и при возможности убегала в острые контратаки пытаясь увеличить своё преимущество.

Сборная Венгрии просто молодцы, выиграли по делу, как по учебнику.

Ещё раз поздравляю сборную Венгрии и болельщиков кто сегодня болел за неё.

Всем Добра !
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:51
Молодцы,мадьяры.
Бoрат
Бoрат
вчера в 23:46
Венгры и итальянцы сделали мой вечер
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