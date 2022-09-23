Германия уступила Венгрии в матче Лиги Наций

Германия уступила Венгрии в матче 5-го тура Лиги Наций (0:1).
Гол забил Адам Салаи на 17-й минуте.
После матча немецкая команда занимает 3-е место в группе 3 Лиги А (6 очков), венгры лидируют в квартете (10 пунктов).
Германия уступила Венгрии в матче 5-го тура Лиги Наций (0:1).
Гол забил Адам Салаи на 17-й минуте.
После матча немецкая команда занимает 3-е место в группе 3 Лиги А (6 очков), венгры лидируют в квартете (10 пунктов).
Сегодня на поле была бездарная сборная Германии с бесполезным перекатыванием мяча и множеством ошибок. И очень уверенная сборная Венгрии, которая сделала то что должна была сделать, команда которая играет на выезде, да ещё и с такой топ командой как сборная Германии.
В первой же половине первого тайма забила сумасшедший по красоте и техническому исполнению гол в исполнении Адама Салаи. А потом как по теории закрыла все входы в свою штрафную не дав сопернику шансов для взятия ворот, и при возможности убегала в острые контратаки пытаясь увеличить своё преимущество.
Сборная Венгрии просто молодцы, выиграли по делу, как по учебнику.
Ещё раз поздравляю сборную Венгрии и болельщиков кто сегодня болел за неё.
Всем Добра !
Сегодня на поле была бездарная сборная Германии с бесполезным перекатыванием мяча и множеством ошибок. И очень уверенная сборная Венгрии, которая сделала то что должна была сделать, команда которая играет на выезде, да ещё и с такой топ командой как сборная Германии.
В первой же половине первого тайма забила сумасшедший по красоте и техническому исполнению гол в исполнении Адама Салаи. А потом как по теории закрыла все входы в свою штрафную не дав сопернику шансов для взятия ворот, и при возможности убегала в острые контратаки пытаясь увеличить своё преимущество.
Сборная Венгрии просто молодцы, выиграли по делу, как по учебнику.
Ещё раз поздравляю сборную Венгрии и болельщиков кто сегодня болел за неё.
Всем Добра !
На ЧЕ 2020 проиграли Франции, сыграли вничью с Венграми и в итоге вышли из группы при равенстве очков лишь по дополнительным показателям, чтобы сразу вылететь в 1/8.
В текущем розыгрыше Лиги наций в пяти матчах Германия одержала всего одну победу, Причем снова с Венграми один матч свели вничью, а второй и вовсе проиграли.
О каких успехах, хоть более важных хоть в менее важных, ты говоришь?
О каком понимании ошибок пишешь, которые не допустят в дальнейшем? Если Германия регулярно сливает Венграм и в целом уже много лет не добивается никаких более-менее приемлемых результатов.
На ЧЕ 2020 проиграли Франции, сыграли вничью с Венграми и в итоге вышли из группы при равенстве очков лишь по дополнительным показателям, чтобы сразу вылететь в 1/8.
В текущем розыгрыше Лиги наций в пяти матчах Германия одержала всего одну победу, Причем снова с Венграми один матч свели вничью, а второй и вовсе проиграли.
О каких успехах, хоть более важных хоть в менее важных, ты говоришь?
О каком понимании ошибок пишешь, которые не допустят в дальнейшем? Если Германия регулярно сливает Венграм и в целом уже много лет не добивается никаких более-менее приемлемых результатов.