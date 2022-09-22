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Турция и Люксембург сыграли вничью, в матче 6 голов

вчера, 23:59
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция3 : 3Логотип футбольный клуб ЛюксембургЛюксембургМатч завершен

Турция и Люксембург не выявили победителя в матче 5-го тура Лиги Наций (3:3).

Счет открыл игрок гостей Марвин Сантос на 8-й минуте, Дженгиз Юндер отметился ответным голом уже на 16-й минуте, реализовав пенальти. Данел Синани вновь вывел Люксембург вперед, отличившись на 37-й минуте, но Турция снова сравняла счет — автоголом отметился Максим Шано на 39-й минуте. Жерсон Родригес вновь вывел гостей вперед на 69-й минуте, а окончательный счет установил Исмаил Юксек на 87-й минуте.

После матча Турция лидирует в группе 1 Лиги С (13 очков), Люксембург идет на 2-м месте (8 баллов).

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Источник: soccer.ru
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