Дзанетти: «Думаю, что у Дибалы всё получится в „Роме“»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти в интервью Gazzetta dello Sport признался, что клуб летом интересовался форвардом Пауло Дибалой.
Да, переговоры были, но у нас образовался полный комплект нападающих, когда мы подписали Лукаку.
Думаю, что у Дибалы всё получится в «Роме». Я знаю Моуриньо, он может максимально использовать его.
С одной стороны опытный игрок хорошего качества, но те авансы, которые ему давались в начале карьеры не оправдались.
С одной стороны опытный игрок хорошего качества, но те авансы, которые ему давались в начале карьеры не оправдались.