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Дзанетти: «Думаю, что у Дибалы всё получится в „Роме“»

24 сентября 2022, 14:18

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти в интервью Gazzetta dello Sport признался, что клуб летом интересовался форвардом Пауло Дибалой.

Да, переговоры были, но у нас образовался полный комплект нападающих, когда мы подписали Лукаку.

Думаю, что у Дибалы всё получится в «Роме». Я знаю Моуриньо, он может максимально использовать его.

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Баобаб
Баобаб
24 сентября в 19:29
До первого попадания в лазарет.
Байкал-38
Байкал-38
24 сентября в 16:58
Всё ещё в падающих надежды ходит и всё никак раскрыться не может, а уже скоро тридцатка стукнет.
С одной стороны опытный игрок хорошего качества, но те авансы, которые ему давались в начале карьеры не оправдались.
ДСА
ДСА
24 сентября в 14:34
В итоге Интер взял совсем не тех.
Гость
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