«Барселона» готова продать Гризманна «Атлетико» за 25 миллионов евро

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сегодня, 20:16

«Барселона» готова продать «Атлетико» права на нападающего Антуана Гризманна.

«Блауграна» готова начать диалог по поводу выкупа «матрасниками» прав на француза. «Барса» не отказывается от идеи решить данный вопрос через суд, но клуб склоняется к мирному решению вопроса.

«Сине-гранатовые» хотят получить за нападающего как минимум 25 миллионов евро. Помимо этого, клуб намерен закрыть сделку до января, когда эти команды сыграют между собой в Ла Лиге.

Сам футболист заинтересован в переходе, он с пониманием относится к своему текущему игровому времени. Француз осознает, что в большей части игр стал бы игроком стартового состава, но условие выкупа за 40 миллионов евро мешает этому. Гризманн верит в поддержку со стороны главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.