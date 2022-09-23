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«Барселона» готова продать Гризманна «Атлетико» за 25 миллионов евро

сегодня, 20:16

«Барселона» готова продать «Атлетико» права на нападающего Антуана Гризманна.

«Блауграна» готова начать диалог по поводу выкупа «матрасниками» прав на француза. «Барса» не отказывается от идеи решить данный вопрос через суд, но клуб склоняется к мирному решению вопроса.

«Сине-гранатовые» хотят получить за нападающего как минимум 25 миллионов евро. Помимо этого, клуб намерен закрыть сделку до января, когда эти команды сыграют между собой в Ла Лиге.

Сам футболист заинтересован в переходе, он с пониманием относится к своему текущему игровому времени. Француз осознает, что в большей части игр стал бы игроком стартового состава, но условие выкупа за 40 миллионов евро мешает этому. Гризманн верит в поддержку со стороны главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

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Все комментарии
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 22:07
Не решили еще этот вопрос?
протон
протон
сегодня в 21:51
Адекватная цена для Атлетико
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:18
Большой роли он там уже не сыграет, назад дороги нет
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 20:18
Многовато что то.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:17
Теперь это уже очень дорого
Гость
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