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Гаджиев: «Смысл продлевать контракт с Карпиным есть. Он хорошо работает»

вчера, 14:23

Бывший тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился мнением по поводу того, следует ли продлевать соглашение сборной России и главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

Смысл продлевать контракт с Карпиным есть. Он хорошо работает. Правда, сейчас нагрузка лёгкая — особо серьёзной работы нет. Всё равно надо, чтобы сборная была, чтобы списки составлялись, чтобы команда периодически собиралась.

Все эти разговоры о том, зачем это надо — это детский сад, несерьёзные разговоры. Всё равно мы к этому придём: сегодня, завтра или послезавтра не имеет никакого значения. У нас сборная была тогда, когда мы вообще нигде не могли играть. Под видом «Динамо» играли с англичанами в 45-м. Всё повторяется, только на другом уровне.

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YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 17:27
Смысл есть.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:07
Перед нашей сборной-крупные задачи,потому Валеру ни к чему менять,
а когда мы "общаку"сможем выдать сдачи,вот тогда мы станем вновь нового искать.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:47
Согласен с таким мнением
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:26
Да всё нормально, я уже договорился.
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