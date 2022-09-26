Гаджиев: «Смысл продлевать контракт с Карпиным есть. Он хорошо работает»

Бывший тренер «Анжи» поделился мнением по поводу того, следует ли продлевать соглашение сборной России и главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

Смысл продлевать контракт с Карпиным есть. Он хорошо работает. Правда, сейчас нагрузка лёгкая — особо серьёзной работы нет. Всё равно надо, чтобы сборная была, чтобы списки составлялись, чтобы команда периодически собиралась.

Все эти разговоры о том, зачем это надо — это детский сад, несерьёзные разговоры. Всё равно мы к этому придём: сегодня, завтра или послезавтра не имеет никакого значения. У нас сборная была тогда, когда мы вообще нигде не могли играть. Под видом «Динамо» играли с англичанами в 45-м. Всё повторяется, только на другом уровне.