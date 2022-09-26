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Кафанов: «Матч с Киргизией был очень сложный»

вчера, 10:58
КыргызстанЛоготип футбольный клуб Кыргызстан1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением об игре команды против Кыргызстана (2:1).

Состояние команды нормальное. Все футболисты сборной играют в чемпионате, имеют регулярную практику, поэтому подошли к матчу с Киргизией в хорошей форме. Понятно, что много новичков, состав сильно обновленный. Но все старались, играли на пределе своих возможностей. Можно только спасибо сказать ребятам.

Матч с Киргизией был очень сложный. А когда матч такой сложный, очень тяжело входить в него по ходу встречи. Ход игры был непростой. И результат до самого финального свистка был неопределенный, скользкий. Поэтому решили не менять Матвея и дать доиграть ему до конца. Сейчас он в очень хорошем состоянии, что показывает в играх за свой клуб. И сейчас за сборную действовал надежно. И состоянием Антона Шунина доволен, и Миши Кержакова тоже.

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Все комментарии
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 19:28
У сборной России всё сложности,потому что это не команда,а набор игроков,которые что то знают о футболе.Чтобы было проще в следующий раз берите в спарринги сборную бань,или детсадов....
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:39, ред.
Это ты научил Матвейку бегать по всему полю,надо это,или нет? Народу,впрочем,нравится...
А я всё жду встречи с более удачливой и квалифицированной командой,когда вам пару штук за шиворот забросят.А это будет обязательно,запомните мои слова.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 11:14
У Карпина все сложно
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:11
Ни о чем
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:07
Лёгких матчей у нас не бывает
Гость
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