Кафанов: «Матч с Киргизией был очень сложный»

Тренер вратарей сборной России поделился мнением об игре команды против Кыргызстана (2:1).

Состояние команды нормальное. Все футболисты сборной играют в чемпионате, имеют регулярную практику, поэтому подошли к матчу с Киргизией в хорошей форме. Понятно, что много новичков, состав сильно обновленный. Но все старались, играли на пределе своих возможностей. Можно только спасибо сказать ребятам.

Матч с Киргизией был очень сложный. А когда матч такой сложный, очень тяжело входить в него по ходу встречи. Ход игры был непростой. И результат до самого финального свистка был неопределенный, скользкий. Поэтому решили не менять Матвея и дать доиграть ему до конца. Сейчас он в очень хорошем состоянии, что показывает в играх за свой клуб. И сейчас за сборную действовал надежно. И состоянием Антона Шунина доволен, и Миши Кержакова тоже.