Кобелев: «Сейчас у „Зенита“ нет слабых сторон»

Бывший футболист «Зенита» поделился мнением о текущем уровне игры команды из Санкт-Петербурга.

Если «Зенит» сам не отдаст чемпионство, вряд ли его кто-то достанет. Видно, что не во всех матчах футболисты «Зенита» включаются на полную. Та же игра с «Динамо» это показала. На сегодня питерцам хватает 60-70 процентов своих возможностей, чтобы обыгрывать соперников.

Сейчас, мне кажется, у питерцев нет слабых сторон. Мы видим, что травма того же Клаудиньо не повлияла на результат. Вместо него выходят Мостовой, Ерохин, Сутормин, Мантуан и спокойно заменяют. Это главный козырь «Зенита» — у него два абсолютно лучших состава для российского чемпионата. У Семака хватает игроков, которых он может бросить в бой со скамейки без потери качества.