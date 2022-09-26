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Кобелев: «Сейчас у „Зенита“ нет слабых сторон»

вчера, 10:26

Бывший футболист «Зенита» Андрей Кобелев поделился мнением о текущем уровне игры команды из Санкт-Петербурга.

Если «Зенит» сам не отдаст чемпионство, вряд ли его кто-то достанет. Видно, что не во всех матчах футболисты «Зенита» включаются на полную. Та же игра с «Динамо» это показала. На сегодня питерцам хватает 60-70 процентов своих возможностей, чтобы обыгрывать соперников.

Сейчас, мне кажется, у питерцев нет слабых сторон. Мы видим, что травма того же Клаудиньо не повлияла на результат. Вместо него выходят Мостовой, Ерохин, Сутормин, Мантуан и спокойно заменяют. Это главный козырь «Зенита» — у него два абсолютно лучших состава для российского чемпионата. У Семака хватает игроков, которых он может бросить в бой со скамейки без потери качества.

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Все комментарии
vwwjoy
vwwjoy
вчера в 20:51
Не прав!
Зениту нужен срочно : Тренер (а не физрук)!
Защитник (ловрен и алип не тянут)!
Воротчик топ.
Бубнин
Бубнин
вчера в 11:51
А про Захаряна что-нибудь?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:41
Сколько угодно,только оппоненты трусливые и понимают,что против митрофанушек сейчас нет приёма.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:29
В Зените дыр полно, просто мастерства соперников не хватает, что бы их использовать.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 10:58
Кобель продажная тварь , ума своего нет , куда пнут - там и дом !
Nottrow
Nottrow
вчера в 10:56
Это он загнул конкретно.
Capral
Capral
вчера в 10:30
кобелев как всегда мимо кассы. У Зенита полно слабых сторон, у Зенита сильных соперников нет.
Гость
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