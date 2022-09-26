Кононов: «Пока ещё нет в игре того, что я хотел бы видеть»

Главный тренер тульского «Арсенала» прокомментировал победу над «Волгой» в матче 11-го тура Первой лиги (2:0).

Выиграли, очень хотели себя реабилитировать. Первый тайм отыграли лучше. Но в целом была видна заряженность игроков на победу.

Не могу сказать, что Ставпец сыграл плохо, но хотелось бы видеть лучшую игру в его исполнении. Радует Хабибов, который прогрессирует, он очень хорошо отыграл первый тайм. Но не буду его чересчур хвалить. Он и дальше должен своей работой доказывать место в составе.

На тренировках у нас много работы с мячом, отрабатываем взаимодействия в атаке. Теряем мячи, значит, надо поработать с точки зрения психологии.

Пока еще нет в игре того, что я хотел бы видеть. Но определенные шаги в этом направлении есть. Локально у нас есть моменты прессинга и контрпрессинга, но общего нет.

С «Рубином» и «Аланией» в первую очередь будем играть от себя. В карьере я никогда не делаю акцент на сопернике. Поэтому будем играть в тот футбол, который мы делаем.