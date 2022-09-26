Ари готов продолжить карьеру в России

Экс-игрок «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари заявил, что готов продолжить карьеру в России.
Я сейчас сконцентрирован на работе в Бразилии. Конечно, Россия для меня родная страна, мой дом. Я бы хотел вернуться к вам. Если поступит предложение от российского клуба, соглашусь перейти.
Ранее стало известно, что футболист будет играть в Медиалиге.
С таким аусвайсом как у Ари - он до 40 лет будет признаваться в любви к России:)
Ари для РПЛ в целом хороший игрок и нападающий. В середняке или внизу РПЛ может еще попылить спокойно! В топ-клубе уже не вывезет, плюс его "хрустальность".
Ну а так что, за краснодарскую команду он провел 172 матча, забил 54 гола и отдал 37 голевых передач - неплохо для РПЛ, НО если только во вторую половину таблицы, но там никто не осилит его хотелку.
С таким аусвайсом как у Ари - он до 40 лет будет признаваться в любви к России:)
Ари для РПЛ в целом хороший игрок и нападающий. В середняке или внизу РПЛ может еще попылить спокойно! В топ-клубе уже не вывезет, плюс его "хрустальность".
Ну а так что, за краснодарскую команду он провел 172 матча, забил 54 гола и отдал 37 голевых передач - неплохо для РПЛ, НО если только во вторую половину таблицы, но там никто не осилит его хотелку.