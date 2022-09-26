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Ари готов продолжить карьеру в России

вчера, 11:29

Экс-игрок «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари заявил, что готов продолжить карьеру в России.

Я сейчас сконцентрирован на работе в Бразилии. Конечно, Россия для меня родная страна, мой дом. Я бы хотел вернуться к вам. Если поступит предложение от российского клуба, соглашусь перейти.

Ранее стало известно, что футболист будет играть в Медиалиге.

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Ари
Источник: bookmaker-ratings.ru
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Все комментарии
minai
minai
вчера в 22:22
Добро пожаловать в Тульский Арсенал.
872det39drr4
872det39drr4
вчера в 13:13
О, молодец.
Comentarios
Comentarios
вчера в 12:59
Да все уже поровоз ушел
makkie
makkie
вчера в 12:19
Сейчас Ари еще медленнее Дзюбы. Кому он нужен? Разве что Уралу.
shlomo
shlomo
вчера в 12:01, ред.
"Нас и тут неплохо кормят"...

С таким аусвайсом как у Ари - он до 40 лет будет признаваться в любви к России:)

Ари для РПЛ в целом хороший игрок и нападающий. В середняке или внизу РПЛ может еще попылить спокойно! В топ-клубе уже не вывезет, плюс его "хрустальность".

Ну а так что, за краснодарскую команду он провел 172 матча, забил 54 гола и отдал 37 голевых передач - неплохо для РПЛ, НО если только во вторую половину таблицы, но там никто не осилит его хотелку.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:54, ред.
Интересно. Чтобы задать этот вопрос, корреспонденту пришлось ехать в Бразилию, где "много - много обезьян", и где сейчас работает Ари ?
6ydw6cxw832g
6ydw6cxw832g
вчера в 11:49
Спартак ждёт!!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:36
Приезжай,мы тебя с охотой примем и "частично мобилизуем". Хотя толку от тебя...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:31
А на пенсию не пора?
Гость
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