Ари готов продолжить карьеру в России

Экс-игрок «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари заявил, что готов продолжить карьеру в России.

Я сейчас сконцентрирован на работе в Бразилии. Конечно, Россия для меня родная страна, мой дом. Я бы хотел вернуться к вам. Если поступит предложение от российского клуба, соглашусь перейти.