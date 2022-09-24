Англия и Сан-Марино – единственные, кто не забил с игры в Лиге наций

Только две команды не забивали с игры по ходу нынешнего розыгрыша Лиги наций — сборные Англии и Сан-Марино.
Эти команды не смогли ни разу отличиться без помощи пенальти.
Англичане под руководством Гарета Саутгейта отыграли пять матчей в Лиге наций, забили 1 мяч и пропустили 7.
"Англия - Сан Марино"...
До первого гола...с игры...
Только..... он наверное может месяца на 4 растянуться....
"Англия - Сан Марино"...
До первого гола...с игры...
Только..... он наверное может месяца на 4 растянуться....
Злобствую...
Злобствую...