Англия и Сан-Марино – единственные, кто не забил с игры в Лиге наций

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сегодня, 08:32

Только две команды не забивали с игры по ходу нынешнего розыгрыша Лиги наций — сборные Англии и Сан-Марино.

Эти команды не смогли ни разу отличиться без помощи пенальти.

Англичане под руководством Гарета Саутгейта отыграли пять матчей в Лиге наций, забили 1 мяч и пропустили 7.