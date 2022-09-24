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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияЛига Наций 2022/2023

Англия и Сан-Марино – единственные, кто не забил с игры в Лиге наций

сегодня, 08:32

Только две команды не забивали с игры по ходу нынешнего розыгрыша Лиги наций — сборные Англии и Сан-Марино.

Эти команды не смогли ни разу отличиться без помощи пенальти.

Англичане под руководством Гарета Саутгейта отыграли пять матчей в Лиге наций, забили 1 мяч и пропустили 7.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:25
Молодцы командушки .)
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 10:21
С-М повыше будет))
MAVERICК
MAVERICК
сегодня в 09:49
Англия совсем плоха.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:31, ред.
Нужен новый турнир...
"Англия - Сан Марино"...
До первого гола...с игры...
Только..... он наверное может месяца на 4 растянуться....
ДСА
ДСА
сегодня в 09:31
У Сан-Морино почетное соседство.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:11
Нагличане стали в одну строку с С-М. Обе последние.
Злобствую...
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 09:09
Достойная компания для англичан
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:35
Перед ЧМ Англичанам нужно о многом задуматься...
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