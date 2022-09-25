Франция повторила антирекорд по поражениям за календарный год

Сборная Франции проиграла сборной Австрии (0:2) в матче 6-го тура Лиги Наций.
Таким образом, «трёхцветные» уступили в трёх последних официальных играх в 2022 году, что является повторением антирекорда за календарный год для французов.
Подобная серия поражений была у Франции в 1966-м, 1981-м, 2008-м и 2010-м.
Французы три дня назад дёрнули австрийцев 2:0
А тут им какие то антирекорды приписывают..
Французы три дня назад дёрнули австрийцев 2:0
А тут им какие то антирекорды приписывают..
Франция Австрию как раз обыграла! Поэтому она не могла поиграть 3 матча подряд!!
Франция проиграла Дании в 6 туре. !!
Вы хоть смотрите, что пишете((
Франция Австрию как раз обыграла! Поэтому она не могла поиграть 3 матча подряд!!
Франция проиграла Дании в 6 туре. !!
Вы хоть смотрите, что пишете((
Срочно Дешама и Саутгейта в отставку...., пока не поздно!
Срочно Дешама и Саутгейта в отставку...., пока не поздно!