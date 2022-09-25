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Франция повторила антирекорд по поражениям за календарный год

25 сентября 2022, 23:50
ДанияЛоготип футбольный клуб Дания2 : 0Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Сборная Франции проиграла сборной Австрии (0:2) в матче 6-го тура Лиги Наций.

Таким образом, «трёхцветные» уступили в трёх последних официальных играх в 2022 году, что является повторением антирекорда за календарный год для французов.

Подобная серия поражений была у Франции в 1966-м, 1981-м, 2008-м и 2010-м.

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Все комментарии
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 05:03
Турнир не тот
протон
протон
вчера в 02:39
Дешам после чм совсем поплыл
Бoрат
Бoрат ответ Иван Стаканов (раскрыть)
вчера в 00:29
Действительно, это ж надо такой бред выдумать , ещё и написать
Французы три дня назад дёрнули австрийцев 2:0
А тут им какие то антирекорды приписывают..
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 00:21
Чего?!?!!

Франция Австрию как раз обыграла! Поэтому она не могла поиграть 3 матча подряд!!
Франция проиграла Дании в 6 туре. !!

Вы хоть смотрите, что пишете((
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 00:16
Франция опять пролетела,как фанера над Парижом.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
25 сентября в 23:56, ред.
Ай-яй-яй..., какая неожиданность! А ещё теперь и Сан-Марино с Англией на одной ступени футбольного развития оказались...!
Срочно Дешама и Саутгейта в отставку...., пока не поздно!
Ironigor
Ironigor
25 сентября в 23:53
Какие ваши годы . Дешаму пора отдохнуть.
Гость
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