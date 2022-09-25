Франция повторила антирекорд по поражениям за календарный год

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25 сентября 2022, 23:50

Сборная Франции проиграла сборной Австрии (0:2) в матче 6-го тура Лиги Наций.

Таким образом, «трёхцветные» уступили в трёх последних официальных играх в 2022 году, что является повторением антирекорда за календарный год для французов.

Подобная серия поражений была у Франции в 1966-м, 1981-м, 2008-м и 2010-м.