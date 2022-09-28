Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2022

Кержаков: «Есть вещи намного важнее игры России с Ираном»

сегодня, 00:52

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков оценил важность международных товарищеских матчей для сборной России.

«Насколько важны такие матчи лучше спросить у главного тренера. Ему важно проводить какие-то матчи. Нам, как болельщикам, было важно посмотреть, как выглядит сборная. Не буду оригинальным сказав, что в игре с Киргизией сборная не впечатлила. Сложно было ожидать чего-то внятного. Игра с Ираном сейчас важна? Сейчас есть вещи намного важнее. Если мы говорим о спорте, то для нашей сборной важны любые международные игры», — сказал Кержаков.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Борис Игнатьев: «Есть ощущение, что „Локомотив“ разваливают»
Сегодня, 10:58
Юран: «Уровень в РПЛ сильно не упал»
Сегодня, 10:36
Юран: «В 2026 году мы будем играть в Европе»
Вчера, 22:45
Наумов: «„Локомотиву“ только южноафриканского тренера не хватало»
Вчера, 22:39
Юран: «Кокорин не девочка, чтобы его жалеть»
Вчера, 21:51
Канчельскис готов возглавить «Спартак»
Вчера, 18:52
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 07:54
Игра с Киргизией показала, что сборная на уровне Киргизии.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 07:46
Поважнее,что,съездить на курорт?!!
shlomo
shlomo
сегодня в 07:40
Интересно что на это ответит Карпин...:)))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 07:18
ТО ему важно,другое-неважно,но играть сборной,а Карпину руководить ею Ляксандер Великий разрешил...Ну спасибо,сын божий!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 06:45
Это может обидеть талантливого Карпина
nrzg2w3syccv
nrzg2w3syccv
сегодня в 06:39
Играть сборная должна, это бесспорно...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 06:37
И зачем он это сказал?
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 06:23
Конечно важнее водочный заводик купить и спиться !
adekvat
adekvat
сегодня в 05:11
Сборную держат что бы Карпину зарплату плотить
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:09
В принципе можно согласится
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:43
Ждём ещё пару игр Сборной,только с серьёзным соперником!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 