Кержаков: «Есть вещи намного важнее игры России с Ираном»

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сегодня, 00:52

Бывший футболист сборной России оценил важность международных товарищеских матчей для сборной России.

«Насколько важны такие матчи лучше спросить у главного тренера. Ему важно проводить какие-то матчи. Нам, как болельщикам, было важно посмотреть, как выглядит сборная. Не буду оригинальным сказав, что в игре с Киргизией сборная не впечатлила. Сложно было ожидать чего-то внятного. Игра с Ираном сейчас важна? Сейчас есть вещи намного важнее. Если мы говорим о спорте, то для нашей сборной важны любые международные игры», — сказал Кержаков.