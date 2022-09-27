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Канчельскис готов возглавить «Спартак»

вчера, 18:52

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис ответил на вопрос о возможности тренировать «Спартак».

«Я бы хотел поработать тренером в РПЛ. В „Спартак“? Пусть выходят на меня, пообщаемся с радостью. Говорить мы любим все, должна быть конкретика. Будем предложение от красно-белых, будем обсуждать – я готов! Сейчас я нахожусь за границей, веду переговоры с клубом», – заявил Канчельскис.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:35
Я думал он чуток поумнее!
Boricku
Boricku
вчера в 22:05
Почему именно сСпартак, а не допустим их одноклубников из Юрмалы.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:58
Балабол он хороший, а как тренер никакой
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:54
А у Вас есть пачпорт гражданина(или подданного) иностранного государства? Нет? Вали отсюда,плебей.
Ironigor
Ironigor ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:17
Работа у них нынче такая. )
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:16
Сто процентов согласен.
makkie
makkie
вчера в 21:02
Предлагаю дать Мостовому клуб из ПФЛ, а Канчельскиса в его помощники.
Пусть покажут на что способны. А то пока только языками чесать умеют.
112910415
112910415
вчера в 21:02
вот радость-то ! )
mw9msb4qvmyu
mw9msb4qvmyu
вчера в 20:37
вряд ли он долго продержится в Спартаке...
9dkye7btjqwj
9dkye7btjqwj
вчера в 20:25
Таких большая очередь
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:19
Ещё один нарисовался .)))
Nottrow
Nottrow
вчера в 20:15
Еще нынешний тренер себя не показал, а они уже ищут нового. Как тут может быть место выше десятого.
Futurista
Futurista
вчера в 20:10
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:09
Из всего списка реальный тренер один - это Юран. Остальные говоруны - "эксперты"
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:00
Тут уж надо соблюдать очередь, Мостовой, Юран , Тихонов , Аленечев ... и только уже потом Канчельскис !)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:54
Канчельскис стал очень похож на мостового.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:42
Федуном ещё долго будет вонять
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:40
Главное, чтобы Карпин не нашёл в Спартаке доверчивые уши
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:38
Спартаку нужен тренер, не тряпка
7s5t6q7p7wqs
7s5t6q7p7wqs
вчера в 19:36
Болтун и есть...
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 19:35
После Мостового.
морозз
морозз
вчера в 19:22
Ещё один спаситель, не имеющий тренерской практики! Смотрите все на Игнашевича, вот где профессионализм во всей его карьеры как игрока так и тренера!
протон
протон
вчера в 19:19
Мостовой: "В очередь".
старина
старина
вчера в 19:05
Понты-второе счастье
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