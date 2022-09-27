Юран: «Кокорин не девочка, чтобы его жалеть»

Сергей Юран оценил карьеру форварда «Ариса» Александра Кокорина.
Кокорин не реализовал весь свой талант, это точно, мог бы больше, но он что, девочка, чтобы его жалеть? Он мужчина, сам выбирает себе дорогу. Не пацан все-таки, уже взрослый. Значит, он доволен тем, как сложилась его карьера, раз все так получилось. Это его выбор – играть по полной или как получится.
В «Химки» он не поехал бы за ту зарплату, которою мы ему предлагали, поэтому заострять внимание тут не надо. Оценка карьеры Саши – ниже среднего, он мог бы лучше себя реализовать. Надо у него спросить, что у него на первом плане: финансовая состояние или футбол.