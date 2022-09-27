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Юран: «Кокорин не девочка, чтобы его жалеть»

вчера, 21:51

Сергей Юран оценил карьеру форварда «Ариса» Александра Кокорина.

Кокорин не реализовал весь свой талант, это точно, мог бы больше, но он что, девочка, чтобы его жалеть? Он мужчина, сам выбирает себе дорогу. Не пацан все-таки, уже взрослый. Значит, он доволен тем, как сложилась его карьера, раз все так получилось. Это его выбор – играть по полной или как получится.

В «Химки» он не поехал бы за ту зарплату, которою мы ему предлагали, поэтому заострять внимание тут не надо. Оценка карьеры Саши – ниже среднего, он мог бы лучше себя реализовать. Надо у него спросить, что у него на первом плане: финансовая состояние или футбол.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:50
коротко и ясно
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:16
Сам дурак заигрался
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 23:08
Сам выбрал свой путь и вряд-ли грустит.
3epf86vkytyv
3epf86vkytyv
вчера в 22:27
Просто жаль парня....
pomor45
pomor45
вчера в 22:24
Не девочка, конечно, но проститутка ещё та.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:19
Юран мужчина и всё правильно сказал.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 22:14
Кокорин просто оно
Василий 50
Василий 50
вчера в 22:12
Да плевать на него
протон
протон
вчера в 22:12
Да закончился он уже, как футболист. Сейчас ещё денег заработает и окончательно забудет, как мяч выглядит. Человек просто зарабатывает деньги, прилагая минимум усилий, как типичный офисный плангтон, который ходит в офис не расти, как специалист и идти на повышение, а просто ходит и получает денежку... Только тут этому парню ещё и платят огромные деньги.
протон
протон
вчера в 22:10
Гениальный вопрос. Представляю, как Юран собирается с друзьями и плачет о нераскрытом потенциале Саши.
nth4g39ba3pe
nth4g39ba3pe
вчера в 22:09
Нечего и говорить о нем
Союзник противников
Союзник противников ответ Boricku (раскрыть)
вчера в 22:07
ПЕреходу в третий эуропейский клуб? Дай угадаю : "Бавария"...
Boricku
Boricku
вчера в 22:01
Саша готов к хэт трику
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:01
Табуреткин всем доволен
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:56
Первым делом,первым делом-лимузины,кафетерии и стульчаки потом.
Гость
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