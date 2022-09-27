Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Наумов: «„Локомотиву“ только южноафриканского тренера не хватало»

вчера, 22:39

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о назначении Фадлу Давидса ассистентом главного тренера Йозефа Циннбауэра.

«Это кто такой? Я вообще не слышал о таком. Не понимаю, зачем назначили опять иностранного тренера, дурака валяют, не понимаю, что там делают. Там цель поставили развалить „Локомотив“. С таким подходом, это вообще катастрофа. Я думаю, им всем надо уходить, там не тот персонал, который может что-то сделать. Нам только южноафриканского тренера не хватало, давайте ещe и из Японии, чего уж там. Вопросы к спортивному директору, к совету директоров, ко всем там вопросы есть, все там виноваты. Их надо убрать и назначать новое руководство, новый тренерский штаб», – сказал Наумов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Борис Игнатьев: «Есть ощущение, что „Локомотив“ разваливают»
Сегодня, 10:58
Юран: «Уровень в РПЛ сильно не упал»
Сегодня, 10:36
Кержаков: «Есть вещи намного важнее игры России с Ираном»
Сегодня, 00:52
Юран: «В 2026 году мы будем играть в Европе»
Вчера, 22:45
Юран: «Кокорин не девочка, чтобы его жалеть»
Вчера, 21:51
Канчельскис готов возглавить «Спартак»
Вчера, 18:52
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:54
И куда смотрит РЖД?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:06
НЕ хватало? Получайте!
Boricku
Boricku
вчера в 22:57
Всё равно из РФ не назначут, непрестижно для путейцев.
3ye6dgypbs49
3ye6dgypbs49
вчера в 22:43
Локомотив продолжает чудить...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:41
Для полного счастья
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 