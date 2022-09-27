Ледяхов: «Я вообще не знаю этих новых людей в „Спартаке“»

Бывший футболист «Спартака» отреагировал на назначение новым спортивным директором московского клуба.

Я вообще не знаю этих новых людей в «Спартаке». Тот, кто их назначал, уверен в настоящем профессионализме этих специалистов и считает, что так будет лучше для «Спартака». Лично я сомневаюсь в этом.