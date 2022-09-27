Ледяхов: «Я вообще не знаю этих новых людей в „Спартаке“»

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов отреагировал на назначение Пола Эшуорта новым спортивным директором московского клуба.
Я вообще не знаю этих новых людей в «Спартаке». Тот, кто их назначал, уверен в настоящем профессионализме этих специалистов и считает, что так будет лучше для «Спартака». Лично я сомневаюсь в этом.
Разговаривают двое приятелей.
- Вот все говорят: Карузо! Карузо!... А я послушал – так ничего особенного...
- Вы слышали Карузо?!
- Нет. Мне Рабинович напел...
С одной стороны, конечно нужно время, чтобы оценить работу. Влияние спортивного директора проявится на фоне трансферного окна. Если они опять начнут чудить и скупать всех подряд, то ....а если появится результат?
А с другой стороны, я не совсем понимаю этого назначения. Есть свои специалисты. Много российских спортивных директоров работали в Спартаке. Они отлично знают весь наш футбол. Какой смысл сейчас приглашать иностранца?
Разговаривают двое приятелей.
- Вот все говорят: Карузо! Карузо!... А я послушал – так ничего особенного...
- Вы слышали Карузо?!
- Нет. Мне Рабинович напел...
С одной стороны, конечно нужно время, чтобы оценить работу. Влияние спортивного директора проявится на фоне трансферного окна. Если они опять начнут чудить и скупать всех подряд, то ....а если появится результат?
А с другой стороны, я не совсем понимаю этого назначения. Есть свои специалисты. Много российских спортивных директоров работали в Спартаке. Они отлично знают весь наш футбол. Какой смысл сейчас приглашать иностранца?