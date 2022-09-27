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Ледяхов: «Я вообще не знаю этих новых людей в „Спартаке“»

вчера, 15:53

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов отреагировал на назначение Пола Эшуорта новым спортивным директором московского клуба.

Я вообще не знаю этих новых людей в «Спартаке». Тот, кто их назначал, уверен в настоящем профессионализме этих специалистов и считает, что так будет лучше для «Спартака». Лично я сомневаюсь в этом.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 23:16
Ох,чувствую не просто так в Спартаке и Локо происходят подобные события. Даже боюсь озвучить свое мнение на этот счет
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:04
Всё логично в "СПартаке": Утром встанешь налегке-голова ещё болит,но в гортани не свербит.Потому что надо,братцы,ввечеру опохмеляться,утром только квас и морс,душ и обнажённый торс.В этом корень всех успехов и болельщикам потеха.
А о том,кто правит нами,пусть гутарят Игорь с Саней.
shlomo
shlomo
вчера в 16:15
Прочитав интервью Игоря, почему то сразу пришел в голову такой анекдот...

Разговаривают двое приятелей.
- Вот все говорят: Карузо! Карузо!... А я послушал – так ничего особенного...
- Вы слышали Карузо?!
- Нет. Мне Рабинович напел...

С одной стороны, конечно нужно время, чтобы оценить работу. Влияние спортивного директора проявится на фоне трансферного окна. Если они опять начнут чудить и скупать всех подряд, то ....а если появится результат?

А с другой стороны, я не совсем понимаю этого назначения. Есть свои специалисты. Много российских спортивных директоров работали в Спартаке. Они отлично знают весь наш футбол. Какой смысл сейчас приглашать иностранца?
drug01
drug01
вчера в 16:09
Скоро все узнают
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