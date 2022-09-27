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Юран: «В 2026 году мы будем играть в Европе»

вчера, 22:45

Сергей Юран рассказал, когда Россия вновь будет участвовать в международных турнирах.

Сейчас самое время плодотворно работать со сборной России: есть много талантливой молодежи, надо проводить много товарищеских матчей. Не надо посыпать голову пеплом, что нет чемпионата мира или Европы. Все равно мы вернемся в Европу!

Сейчас есть возможность заняться своей сборной, вплотную поработать с молодежью. Ну и что, что мы не едем на ЧМ и Евро? Это слабость – рассказывать, что нет мотивации. У кого нет мотивации – можно заканчивать с футболом.

Это все временно, нам нужно играть товарищеские матчи, а не рассказывать, сколько часов вы потратили на перелеты. Если кто-то с этим сталкивается, вам не надо заниматься работой в сборной. Нужно работать!

Думаю, мы пропустим этот цикл – чемпионат мира в Катаре и Евро-2024, а уже в 2026-м обязательно будем играть в Европе, уверен. Не надо плакать и ныть! Нужно заниматься сборной России. Кто не хочет в сборную, ради бога – идите играть в клубе.

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Все комментарии
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 10:25
хитрый Юран знает что то
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 09:23
В какой роли,будем играть?
ABir
ABir
сегодня в 06:11
Будем надеяться, что так и будет
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:52
Просто поддержу Юрана, он прав, опускать руки нельзя.
Gorasul
Gorasul
сегодня в 00:48
Просто Юран имел в виду Кокорина на Кипре....
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:12
Ага , а Юран будет начальником УЕФА !
valt134
valt134
сегодня в 00:06
По ходу Юран знает то, чего никто из нас не знает.
Николай Жунин
Николай Жунин
сегодня в 00:02
В Азию , а то и туда ещё могут и не взять.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 23:36
Европа - понятие географическое и заканчивается Уральскими горами...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:34
Уж виден свет в конце тоннеля...
В одном беда - тоннель не кончается.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:29
Многие этого уже не дождутся!
ZA POROGA
ZA POROGA
вчера в 23:25
мдя ,к тому времени не будет такой страны , как эрэфия ..
проюранил ты свое будущее...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 23:13
За А.П.Чехова спасибо.
Elliada
Elliada
вчера в 23:09
Типа в 2026 году Европа в составе России будет?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:05
Прям,сцена из "Дядя Ваня" А.П.Чехова, устами Серебрякова Александра Владимировича :"Работать надо,господа!".
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 23:03
А зачем??..
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:03
Ни на чём не основанные призывы. Всё пустое... Спросил бы кто-нибудь у С.Н., откуда такая уверенность про 2026 год. Нострадамус, Эдгар Кейси, Ванга (Вангелия) - кто-то давно, кто-то недавно почили в бозЕ. Никто из них не мог сообщить об этом Юрану.
Futurista
Futurista
вчера в 23:03
Если только в танковый биатлон....
Boricku
Boricku
вчера в 22:55
Сергей Николаевич крепкий хозяйственник
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:46
Посмотрим что будет
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