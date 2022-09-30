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«Кэшбек рублями, а не бонусами!» – эксклюзивная акция от БК Мелбет

вчера, 20:16

Букмекерская компания Мелбет запускает акцию «Кэшбек рублями, а не бонусами». По ее условиям, букмекер будет зачислять часть от суммы проигранных средств сразу на основной счет участников акции. Размер кэшбека будет зависеть от суммы проигранных средств в предыдущем месяце. Чем выше сумма – тем больший процент вернется на основной счет в начале следующего календарного месяца.

Букмекер подчеркнул, что привлекательность акции заключается в отсутствии ограничений по максимальной сумме возврата. Участники акции смогут использовать кэшбек сразу после зачисления, отыгрывать кешбэк НЕ НУЖНО! С полными правилами акции можно ознакомиться на официальном сайте букмекера.

Новая акция стала очередным этапом расширения программы лояльности букмекерской компании Мелбет. Ранее Мелбет объявил о запуске акций «Бонус до 15 000₽» и «Страховка ставки». В дальнейших планах компании – анонс эксклюзивных сезонных предложений, посвященных предстоящему Чемпионату мира по футболу в Катаре.

Запуск новых акций – второй этап масштабного обновления компании Мелбет, которое началось в сентябре. Ранее букмекер провел редизайн электронных сервисов, которые получили обновленный адаптивный интерфейс.

«Кэшбек рублями, а не бонусами!» – эксклюзивная акция от БК Мелбет

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Источник: soccer.ru
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