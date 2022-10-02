«Динамо» проиграло «Ахмату» и продлило серию поражений до трёх матчей в РПЛ

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вчера, 21:08

«Ахмат» на своём поле победил «Динамо» в рамках 11-го тура РПЛ со счётом 2:1.

В первом тайме Антон Швец и Лечи Садулаев забили по голу, «Динамо» ответило только на 94-й минуте, когда отличился Ярослав Гладышев.