Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Динамо» проиграло «Ахмату» и продлило серию поражений до трёх матчей в РПЛ

вчера, 21:08

«Ахмат» на своём поле победил «Динамо» в рамках 11-го тура РПЛ со счётом 2:1.

В первом тайме Антон Швец и Лечи Садулаев забили по голу, «Динамо» ответило только на 94-й минуте, когда отличился Ярослав Гладышев.

«Динамо» проиграло в РПЛ третий матч подряд и опустилось на восьмое место, «Ахмат» — седьмой.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: ФК
«Реал» не сумел обыграть «Осасуну» в матче Примеры
Сегодня, 00:12
Йоканович: «„Динамо“ проснулось слишком поздно»
Вчера, 23:56
«Ювентус» в матче Серии А разгромил «Болонью»
Вчера, 23:37
«Спартак» вырвал победу над «Пари НН»
Вчера, 21:00
«Зенит» обыграл «Ростов» в центральном матче 11-го тура РПЛ
Вчера, 18:28
«Манчестер Сити» разгромил МЮ благодаря хет-трикам Холанда и Фодена
Вчера, 17:54
Сортировать
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:36
Жаль,Динамо опять в пролете,где же звезды?
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 06:51
Менты проиграли
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:41
Динамо уже не то, что было в прошлом сезоне.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 02:23
Ну что же , смена тренера назревает, Юран рвется в бой !
ОПС
ОПС
сегодня в 00:34
. Никакой тренерской мысли не видно вообще Как так можно.
Capral
Capral
вчера в 23:48, ред.
    Carl Lewis
    Carl Lewis
    вчера в 23:03
    Командная игра пропала
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 22:57
    Динамо выглядело хуже Ахмата, хотя моменты были и у них неплохие. Но реализация - это проблема.
    Победа хозяев вполне закономерна.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 22:49
    Мои поздравления болельщикам Ахмата .
    С ПОБЕДОЙ АХМАТ !
    Как говорится от добра не ищут. Это я про смену тренерского штаба в отношении к руководству клуба Динамо. Кто нибудь помнит, что команда Динамо под руководством Шварца так играли и находились на том месте турнирной таблицы, где сейчас находится команда. Разбито в пух и прах то что было создано Шварцем , а то что сейчас происходит, так это как я вижу, что-то напоминает путь Локомотива при немецком влиянии . Куда делись связки молодёжи Тюкавин, Захарян и Фомин . Разбились на какие-то совершенно бесполезные связки , которые не приносят результата. Йоканович как тренер, когда приходил в команду, должен был смотреть игры команды, связки , стиль и т.д и т.п . Понимаю что у него своё видение футбола, но зачем так на корню убивать всё, что так хорошо работало и самое главное давало результат. И где сейчас эта перспективная молодёжь ??? Деградация. Если кто-то из зарубежных клубов в прошлом году и следил за игроками Динамо и даже хотел их преобрести, то после Йокановича и его деяний , в следующем сезоне о них никто и не вспомнит , а цена на трансфермаркете на них упадёт в разы . Не говоря уже о самой команде , которая явно не будет как в прошлом сезоне бороться за тройку сильнейших. Где будет команда Динамо , сейчас даже самые заядлые болельщики команды не смогут ответить на этот вопрос.
    А с приходом Ташуева , Ахмат как будто стал играть чуть чуть раскование , как будто команда вздохнула свободней . И сегодняшний матч тому яркое подтверждение. И вполне заслуженно победили , несмотря на то что половину второго тайма играли в меньшинстве. И даже могли увеличить своё преимущество. Но получилось так как получилось. Ещё раз с Победой АХМАТ. Всем Добра !
    makkie
    makkie
    вчера в 22:48
    Йоканович - типичный тренер из серии "ни рыба, ни мясо".
    Непонятно во что играет его команда. С таким подбором игроков Динамо должно быть гораздо выше. А по факту одни поражения и невнятная игра. Тактикой тут и не пахнет. Да и футболисты это чувствуют - отсюда такие матчи, где никто не хочет "умирать", а играют как придётся.

    Локо, Динамо - не болейте и приходите в себя!
    Loko57
    Loko57
    вчера в 22:38
    Что-то опять Динамо ползет вниз(
    Dinamo
    Dinamo
    вчера в 22:27
    Расписывать много нет никакого желания...
    Да и смысла.

    Нужно объективно понимать, что этот изолированный чемпионат не сдался никому. Бразилы будут куражиться, получать бабки и гражданства. Им нет равных в этой бестолковой стезе. Другие команды устроят бессмысленную возню за прочие места. Если бы этим игрочишкам не приплачивали приличные суммы, то можно было бы сказать о распределении шоколадок и фломастеров. Конца этому не видно. Точнее видно, но маловероятно с нашим рабским менталитетом. Уровень чемпионата падёт настолько, что одноногие Абелардо будут звёздами этой клоаки. Поэтому не имеет смысла, кто будет руководить в это время т.н. командами.
    Пусть хоть игру нормальную показывают, а не это унылое...
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 22:12
    Поздравления Ахмату!
    аркадий ермаков
    аркадий ермаков
    вчера в 22:08
    что вы цепляетесь за этих иностранных тренеров все д,остоинство которых быть молодым и скакать как козлы , пришла мода на них -главное прыгать и бегать вдоль бровки , толку нет , команда не играет , дифирамбы остались в прошлом , все сдулись и короли оказались голыми , все мыслями уже в челсях , не будет толку , беспомощный на международном театре зенит - безоговорочный лидер в болоте рпл , всех мобилизовать в армию , прекратить этот позор как рпл
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 21:41
    А как добирались москвичи до Грозного ? Такое впечатление, что играли через силу. Вроде делали всё правильно, но без огонька и вдохновения. Выделить в их команде некого, плохо играли даже лидеры. Ужасен защитник Сазонов: без смеха и одновременно с сожалением можно было наблюдать, как в первом тайме он сделал элементарную ошибку, а затем, пыхтя и отдуваясь, бежал за игроком "Ахмата" и не мог догнать.
    На мой взгляд, хозяевам победа досталась очень легко.
    Абуссафар Аббасов
    Абуссафар Аббасов
    вчера в 21:32
    Ахмат сегодня был сильнее по всем показателям!
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 21:29
    Поздравляю болельщиков Ахмата с победой
    Бoрат
    Бoрат
    вчера в 21:28
    Ахмат - сила!
    С победой братья чеченцы
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 21:28, ред.
    С победой Терека всех наших болельщиков! Надеюсь, что игроком матча признали Лечи Садулаева, хоть он и получил красную карточку. То что играли полчаса в меньшинстве конечно сказалось, вследствие чего и пропустили этот гол в самом конце матча. А Динамо Москва вообще непонятно во что играет в этом сезоне. Взяли тренера типа "главное иностранный тренер"? Терек даже в меньшинстве неплохо смотрелся против них. Можно сказать, что обыграли по всем статьям. Динамо надо взять тренера, который знает российский футбол, российскую Примьер Лигу и игроков. А то, этот смотрится как Рууд Гуллит когда-то в Тереке. Успехов нам!!!
    sv_1969
    sv_1969 ответ Брулин (раскрыть)
    вчера в 21:24
    А усилилось ли? На бумаге только по ходу
    Gotlib
    Gotlib
    вчера в 21:21
    В большинстве Динамо играло хуже, чем в равных составах.
    112910415
    112910415
    вчера в 21:20
    тоска - печаль
    баск
    баск
    вчера в 21:14
    Конечно, у Йокановича всё ещё имеется сильный отмазывающий фактор, связанный с большой текучкой состава, образовавшейся вследствие известного форс-мажора.

    Хотя несмотря на это, у него поначалу, в июле и августе, были некоторые локальные успехи, обнаруживавшие эпизодическую тренерскую мысль, признаки реального строительства новой команды и внушавшие некоторый оптимизм.
    Но сейчас команда входит в другой этап, который выглядит удручающе-
    состав постепенно стабилизируется, а игра стремится к безнадёге.

    Команда не просто не бежала, она сегодня вообще не играла.
    Мяч не держался, наладить хоть какое-то взаимопонимание на поле люди, похоже, даже не пытались.

    В последние полчаса, когда грозненцы уже играли по комфортному счёту, мы немножко задышали и даже забили, но гол за 20 сек до истечения компенсированного времени потянет разве что на условно-престижный.
    (хотя Ярика можно наконец поздравить, первый гол в РПЛ всё-таки).

    Насчёт набора формы через игры легами-новичками дело пока глуховато, никто из них пока что не производит впечатления игрока, сколько-нибудь органично вливающегося в команду.
    А старожилы выглядят вообще странновато- будто втихомолку плавят тренера..

    В общем, сегодня было нечто ужасное в исполнении Динамо, и таких матчей становится всё больше.
    Если теперь, при стабилизированном составе, не изменится к лучшему хоть что-нибудь, до весны Йоканович в качестве ГТ Динамо может и не дожить..
    Брулин
    Брулин
    вчера в 21:13
    Что-то "Динамо" "усилилось", а толку нет. На данный момент по игре даже в пятёрку не попадают.
    7cwxfsdsbj95
    7cwxfsdsbj95
    вчера в 21:11
    Да пёс с ними
    Capral
    Capral
    вчера в 21:11
    Однозначно- надо уходить. Посмотрим, как новый тренер сработается с этими людьми....
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 21:10
    Динамо серьёзно посыпалась...
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     