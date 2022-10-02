Комличенко рассказал, в чем «Ростов» сильнее «Зенита»

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вчера, 22:35

Нападающий «Ростова» дал комментарий после матча 11-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

«Мы знали, что „Зениту“ не понравится наша система игры, потому что бегать они не любят. Поэтому старались больше владеть мячом, но надо играть так все 90 минут, а не 70. Почему так? Скамейка качественнее у „Зенита“, у них выходит игрок сборной, а у нас не игрок сборной. В чем „Ростов“ сильнее „Зенита“? В командных взаимодействиях, у питерцев все-таки больше индивидуального мастерства, а „Ростов“ – тренерская команда», – сказал Комличенко.