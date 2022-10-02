Комличенко рассказал, в чем «Ростов» сильнее «Зенита»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко дал комментарий после матча 11-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).
«Мы знали, что „Зениту“ не понравится наша система игры, потому что бегать они не любят. Поэтому старались больше владеть мячом, но надо играть так все 90 минут, а не 70. Почему так? Скамейка качественнее у „Зенита“, у них выходит игрок сборной, а у нас не игрок сборной. В чем „Ростов“ сильнее „Зенита“? В командных взаимодействиях, у питерцев все-таки больше индивидуального мастерства, а „Ростов“ – тренерская команда», – сказал Комличенко.
но выше головы прыгнуть тяжело ...
но выше головы прыгнуть тяжело ...
хоть пустота,
а всё ж клокочет.
хоть пустота,
а всё ж клокочет.
В юморе!
В юморе!
В Ростове конечно нет игроков такого уровня. За счёт хорошей командной игры и высокой самоотдачи Ростов находится на 3 месте
В Ростове конечно нет игроков такого уровня. За счёт хорошей командной игры и высокой самоотдачи Ростов находится на 3 месте