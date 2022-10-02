Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Комличенко рассказал, в чем «Ростов» сильнее «Зенита»

вчера, 22:35
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко дал комментарий после матча 11-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

«Мы знали, что „Зениту“ не понравится наша система игры, потому что бегать они не любят. Поэтому старались больше владеть мячом, но надо играть так все 90 минут, а не 70. Почему так? Скамейка качественнее у „Зенита“, у них выходит игрок сборной, а у нас не игрок сборной. В чем „Ростов“ сильнее „Зенита“? В командных взаимодействиях, у питерцев все-таки больше индивидуального мастерства, а „Ростов“ – тренерская команда», – сказал Комличенко.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:56
С трибуны совсем не заметил то, о чем говорит Комличенко.
112910415
112910415
сегодня в 07:18
как-то так
но выше головы прыгнуть тяжело ...
ДСА
ДСА
сегодня в 04:42
Сильнее - это когда побеждают.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:46
ОНа и плачет ,и хохочет:
хоть пустота,
а всё ж клокочет.
Брулин
Брулин
вчера в 23:38
Комличенко забил «Зениту» в 4 матчах подряд: «Прикольно. Хотел на коленях прокатиться – не получилось, это все русские газоны»
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 23:22
Николай не прав!В россии,пока нет команды,сильнее Зенита!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 23:18
Интересно, Комличенко сам понял, что сказал?
drug01
drug01
вчера в 23:09
А счёт на табло!!!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 23:04
Комличенко рассказал, в чем «Ростов» сильнее «Зенита»
В юморе!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:39
Зенит победил за счёт высокого индивидуального мастерства отдельных игроков. Бразильцы и голы забивали и голевые передачи отдавали
В Ростове конечно нет игроков такого уровня. За счёт хорошей командной игры и высокой самоотдачи Ростов находится на 3 месте
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:37, ред.
Хорошо лоссаснул для ВГК и сказал правду про Семака
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 