Кухарчук: «Деньги — важная составляющая для человека»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук оценил результаты команды.
Результаты «Химок» — катастрофа? Нет. Игра есть, а результат придет.
Будем обсуждать в конце сезона, катастрофа ли это.
Сколько месяцев я уже без зарплаты? Примерно три месяца. У меня дома книжка лежит с записями. Если честно, не помню, сколько точно. Как пишут в СМИ, оно так и есть.
Деньги — важная составляющая для человека, но, когда выходишь на футбольное поле, играешь ради зрителей, стараешься отбрасывать негативные мысли. У меня в Томске задержки были больше полугода.