Кухарчук: «Деньги — важная составляющая для человека»

Полузащитник «Химок» оценил результаты команды.

Результаты «Химок» — катастрофа? Нет. Игра есть, а результат придет.

Будем обсуждать в конце сезона, катастрофа ли это.

Сколько месяцев я уже без зарплаты? Примерно три месяца. У меня дома книжка лежит с записями. Если честно, не помню, сколько точно. Как пишут в СМИ , оно так и есть.

Деньги — важная составляющая для человека, но, когда выходишь на футбольное поле, играешь ради зрителей, стараешься отбрасывать негативные мысли. У меня в Томске задержки были больше полугода.