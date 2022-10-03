Зделар: «В РПЛ команды играют на уровне топ-клубов Европы»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар оценил уровень РПЛ.
Я провел много матчей в РПЛ и с уверенностью могу сказать, что уровень чемпионата у вас намного выше, чем в Сербии. Мы играем каждые три дня — довольно сложно. Уровень лиги очень высокий. В России нет проходных матчей, все соперники непростые. Можно сказать, что в РПЛ команды играют на уровне топ-клубов Европы.
Хотя в предыдущих сезонах были сильнее аутсайдеры. В начале чемпионата многие команды стабильно набирали очки против Оренбурга, Торпедо, Факела, Урала, Нижнего, Химок. Сопротивления с их стороны было мало. Это сейчас некоторые потихоньку вкатываются и держат удар.
Хотя в предыдущих сезонах были сильнее аутсайдеры. В начале чемпионата многие команды стабильно набирали очки против Оренбурга, Торпедо, Факела, Урала, Нижнего, Химок. Сопротивления с их стороны было мало. Это сейчас некоторые потихоньку вкатываются и держат удар.
Топ-клубы Европы - это Бавария, Реал, МанСити, Ливерпуль. Кто из российских клубов играет на их уровне? Динамо, Спартак, Ростов, Урал или Ахмат? Даже Зенит не дотягивает и 50% уровня топ-клубов Европы.
Так что Зделар явно погорячился. Из серии деревенский мальчик из села Кукуева впервые оказался в на Красной Площади )))
Топ-клубы Европы - это Бавария, Реал, МанСити, Ливерпуль. Кто из российских клубов играет на их уровне? Динамо, Спартак, Ростов, Урал или Ахмат? Даже Зенит не дотягивает и 50% уровня топ-клубов Европы.
Так что Зделар явно погорячился. Из серии деревенский мальчик из села Кукуева впервые оказался в на Красной Площади )))