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Зделар: «В РПЛ команды играют на уровне топ-клубов Европы»

вчера, 09:58

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар оценил уровень РПЛ.

Я провел много матчей в РПЛ и с уверенностью могу сказать, что уровень чемпионата у вас намного выше, чем в Сербии. Мы играем каждые три дня — довольно сложно. Уровень лиги очень высокий. В России нет проходных матчей, все соперники непростые. Можно сказать, что в РПЛ команды играют на уровне топ-клубов Европы.

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Все комментарии
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 21:54
Его слова да УЕФА бы в уши, а то проверить невозможно.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:47
Конечно.раз ты здесь играешь!
smitt
smitt
вчера в 18:39
Окно Овертона открывается)
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 18:15
Только почему-то клубы из топ-5 нашего чемпионата могут влететь практически любому клубу из Европы, даже какому нибудь ноунейму
Barcelona For Life
Barcelona For Life
вчера в 15:50
Нет, ерунда это всё... Какой там высокий уровегь, прикрати.
LOpp
LOpp
вчера в 13:27
в столовой цска видимо что-то в еду подмешивают
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 12:57
"Я провёл много матчей в рпл" это шутка была?
valt134
valt134
вчера в 12:24
Улыбнуло…
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:42
Это он конечно загнул
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:30
Жги дальше Сашко!
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:23
Забавный малый!
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:19
Погорячился конечно
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:18
Ну ясень пень где платят там и хорошо !
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 11:04
Ну хоть в чём-то прав оказался ))

Хотя в предыдущих сезонах были сильнее аутсайдеры. В начале чемпионата многие команды стабильно набирали очки против Оренбурга, Торпедо, Факела, Урала, Нижнего, Химок. Сопротивления с их стороны было мало. Это сейчас некоторые потихоньку вкатываются и держат удар.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 10:59, ред.
Спасибо, что напомнили, какие команды являются ТОП - клубами Европы. А то память мне что - то стала изменять.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
вчера в 10:50
Он же прав на счёт непроходных матчей, пример вчерашний матс спартака с НН, если бы не пенальти врядли спартак победил.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:48
Ерунду сморозил Сашок, небольшое подхалимство.
makkie
makkie
вчера в 10:46
Впечатлительный паренёк этот Саша.
Топ-клубы Европы - это Бавария, Реал, МанСити, Ливерпуль. Кто из российских клубов играет на их уровне? Динамо, Спартак, Ростов, Урал или Ахмат? Даже Зенит не дотягивает и 50% уровня топ-клубов Европы.

Так что Зделар явно погорячился. Из серии деревенский мальчик из села Кукуева впервые оказался в на Красной Площади )))
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 10:45
очень важно мнение игрока за 500 000$, который не играл в чемпионатах где есть топ-клубы )
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:26
Это сугубо личное мнение, оспаривать его не вижу смысла.
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:17
В ЛЧ пока мимо
ft2xj39yycn5
ft2xj39yycn5
вчера в 10:15
Ещё надо много работать
Gahi
Gahi
вчера в 10:04
Отрадно что хоть у легионера есть уровень игры высокий в РПЛ. Удачи
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