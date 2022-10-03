Зделар: «В РПЛ команды играют на уровне топ-клубов Европы»

Полузащитник ЦСКА оценил уровень РПЛ .

Я провел много матчей в РПЛ и с уверенностью могу сказать, что уровень чемпионата у вас намного выше, чем в Сербии. Мы играем каждые три дня — довольно сложно. Уровень лиги очень высокий. В России нет проходных матчей, все соперники непростые. Можно сказать, что в РПЛ команды играют на уровне топ-клубов Европы.