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Уилкшир: «Маловероятно, что Кокорин вернётся в сборную России»

сегодня, 21:16

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир не верит, что нападающий «Ариса» Александр Кокорин вернется в сборную.

У Кокорина действительно есть качества, плюс уровень чемпионата Кипра далеко не самый высокий. Безусловно, это лига, где он сможет проявить себя и вновь обрести уверенность в собственных силах. Возвращение в сборную России или «Фиорентину»? Отличный вызов, нужно пытаться, при этом не забывая, что на Кипре совсем другой уровень. Но когда ты падаешь на такой уровень, мне возвращение в сборную кажется маловероятным, но в футболе все возможно.

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Все комментарии
Boricku
Boricku
сегодня в 23:09
Саша на чемпионате мира сделает хет трик
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 22:27
Какой смешной этот Уилкшир.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:59
Респект Люку за чувство юмора !)
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:52
Вся страна просто мечтает об этом!
jkabd55dr4v5
jkabd55dr4v5
сегодня в 21:44
В какую сборную?????
Futurista
Futurista
сегодня в 21:42
В заголовке слово "сборная" лишнее...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:17
Так сборной уже вроде как и нет!
Гость
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