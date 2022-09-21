Уилкшир: «Маловероятно, что Кокорин вернётся в сборную России»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир не верит, что нападающий «Ариса» вернется в сборную.

У Кокорина действительно есть качества, плюс уровень чемпионата Кипра далеко не самый высокий. Безусловно, это лига, где он сможет проявить себя и вновь обрести уверенность в собственных силах. Возвращение в сборную России или «Фиорентину»? Отличный вызов, нужно пытаться, при этом не забывая, что на Кипре совсем другой уровень. Но когда ты падаешь на такой уровень, мне возвращение в сборную кажется маловероятным, но в футболе все возможно.