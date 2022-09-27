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Цорн прокомментировал назначение Давидса в «Локомотив»

вчера, 21:19

Томас Цорн высказался о назначении Фадлу Давидса ассистентом главного тренера «Локомотива».

«Любому главному тренеру нужны помощники, чтобы реализовать свое видение футбола, поэтому по желанию Йозефа мы пригласили Фадлу, который заступил на должность ассистента главного тренера. Йозеф и Давидс работали вместе в ЮАР на протяжении полутора лет. У них общий взгляд на футбол, на требования к тренировочному и игровым процессам. Также, помимо Фадлу, в данный момент мы рассматриваем вариант с приглашением еще одного русскоязычного специалиста в помощники Йозефа для расширения компетенций и усиления тренерского штаба», – сказал спортивный директор железнодорожников.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 08:45
Следующий помощник будет из Зимбабве
pomor45
pomor45
вчера в 22:19
Вот только 57 и не хватало.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:50
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 21:39, ред.
    Ну всё 3.14 .дец Локо. Дармовщину раздаёт РЖД голодающим легионерам .
    В России денег и дураков хватает. ((
    Tostao
    Tostao
    вчера в 21:39
    Хочешь развалить клуб - пригласи Цорна.
    протон
    протон
    вчера в 21:22
    А не многовато будет?
    112910415
    112910415
    вчера в 21:22
    ого ! такую акулу заманили ! )
    Гость
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