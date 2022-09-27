Цорн прокомментировал назначение Давидса в «Локомотив»

Томас Цорн высказался о назначении Фадлу Давидса ассистентом главного тренера «Локомотива».
«Любому главному тренеру нужны помощники, чтобы реализовать свое видение футбола, поэтому по желанию Йозефа мы пригласили Фадлу, который заступил на должность ассистента главного тренера. Йозеф и Давидс работали вместе в ЮАР на протяжении полутора лет. У них общий взгляд на футбол, на требования к тренировочному и игровым процессам. Также, помимо Фадлу, в данный момент мы рассматриваем вариант с приглашением еще одного русскоязычного специалиста в помощники Йозефа для расширения компетенций и усиления тренерского штаба», – сказал спортивный директор железнодорожников.
В России денег и дураков хватает. ((
В России денег и дураков хватает. ((