Давидс стал ассистентом Циннбауэра в «Локомотиве»

«Локомотив» объявил о включении Фадлу Давидса в тренерский штаб команды. Ранее он уже работал с Йозефом Циннбауэром в южноафриканском клубе «Орландо Пайрэтс».
«Для меня огромная честь стать частью большого клуба, такого серьезного представителя российского футбола. Московский „Локомотив“ хорошо известен среди болельщиков в ЮАР, потому что здесь раньше выступал Джейкоб Лекхето. Я пришел сюда для того, чтобы помочь команде добиться успеха в ближайшем будущем», – сказал Давидс.
И пускай.Падающего подтолкни,а наш шалман уже давно просится в лигу пониже. Смешим только людей,завтра возьмем массажиста из Индонезии и повара из Уганды. Зато молодых,перспективных.
И пускай.Падающего подтолкни,а наш шалман уже давно просится в лигу пониже. Смешим только людей,завтра возьмем массажиста из Индонезии и повара из Уганды. Зато молодых,перспективных.