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Давидс стал ассистентом Циннбауэра в «Локомотиве»

вчера, 21:05

«Локомотив» объявил о включении Фадлу Давидса в тренерский штаб команды. Ранее он уже работал с Йозефом Циннбауэром в южноафриканском клубе «Орландо Пайрэтс».

«Для меня огромная честь стать частью большого клуба, такого серьезного представителя российского футбола. Московский „Локомотив“ хорошо известен среди болельщиков в ЮАР, потому что здесь раньше выступал Джейкоб Лекхето. Я пришел сюда для того, чтобы помочь команде добиться успеха в ближайшем будущем», – сказал Давидс.

Давидс

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 07:49
Я подумал Эдгар Давидс))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 03:48
Вместе они развалят Локомотив.
протон
протон
вчера в 21:23
нормально так.А че вы думали,что Цорн,Плутник и сотоварищи остановятся на цинцинатике?Ха,сейчас они сделают так,что мы Компера будем добрым словом поминать.
И пускай.Падающего подтолкни,а наш шалман уже давно просится в лигу пониже. Смешим только людей,завтра возьмем массажиста из Индонезии и повара из Уганды. Зато молодых,перспективных.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 21:12
Всё, что хочется сказать по этому поводу, является непечатным текстом.
cct76duu5qdp
cct76duu5qdp
вчера в 21:07
еще один помощничек...
Гость
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