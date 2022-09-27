«Локомотив» деградирует в поиске тренера. Цепляются за иностранцев, забывают о своих

1664306093

вчера, 22:14

Теперь африканец

С каждым новым назначением все более отчетливо чувствуется, что боссы «Локомотива» забыли о любой стратегии и хаотично ищут новых людей. Провал старта требовал реакции от руководства – уволили Марвина Комппера. Но вместо того, чтобы подумать об оптимизации выбранного вектора, москвичи берутся за поиски очередного иностранца. Находят не француза или испанца с опытом работы на высоком уровне – южноафриканца Фадлу Давидса. Что-то о нем известно? Нет. Есть ли отвечающий статусу «Локо» послужной список? Нет. Зато куча вопросов и минимум ответов.

Единственный довод «за» — опыт работы с Циннбауэром

Даже по клубным соцсетям можно понять, что болельщики москвичей в ярости – в официальном телеграм-канале негативных реакций под новостью о назначении в десятки раз больше, чем положительных. Возможно, «Локо» в резюме Фадлу обратил внимание только на приставку «Юнайтед» и не заметил, что речь не об МЮ , а о «Марицбурге».

Максимум, до куда Давидс добраться из ЮАР , – клуб «Черноморец Бургас» из Болгарии. В остальном – работа в Южной Африке, ни внушительных регалий, ни европейского опыта.

Причины такого решения объяснил спортивный директор «железнодорожников» Томас Цорн:

«Любому главному тренеру нужны помощники, чтобы реализовать своё видение футбола, поэтому по желанию Йозефа мы пригласили Фадлу, который заступил на должность ассистента главного тренера. Йозеф и Давидс работали вместе в ЮАР на протяжении полутора лет. У них общий взгляд на футбол, на требования к тренировочному и игровым процессам. Также, помимо Фадлу, в данный момент мы рассматриваем вариант с приглашением ещё одного русскоязычного специалиста в помощники Йозефа для расширения компетенций и усиления тренерского штаба».

Может, как раз такие кадровые решения загнали «Локомотив» на 12-е место (а могут еще ниже)?

Меняют рельсы на ходу

От немецкого вектора не осталось ничего, хотя прошел лишь год. Ральф Рангник стеснялся говорить о работе с «Локомотивом» вслух и уехал при первой же возможности. Остались Цорн и штаб Маркуса Гисдоля. К весне уехал и сам главный тренер – всё переиграли снова, номинально главным стал Марвин Комппер. Все мы помним, в каком статусе в клуб приходил сам Циннбауэр. Де-юре наставником являлся Заур Хапов, а Йозеф на эту роль пришел летом. Ответа на вопрос, в чем профит от таких перестановок, мы не получим.

Однако уже по ходу чемпионата всё продолжили переигрывать. После отставки Марвина казалось, что всадник остался без головы. Но Циннбайэр стал главным на полноценной основе. В современных реалиях немцы в Россию точно не поедут – пришлось цепляться за любые существующие крючки, коим и стал совместный опыт работы с Давидсом.

Единственное объяснение, которое может облегчить жизнь фанатам красно-зеленых – клуб ждет паузы в чемпионате, чтобы в более подходящий момент наказать виновных в крупнейших растратах при минимальном выхлопе.

На российский рынок тренеров решили забить

Где Дмитрий Лоськов, где Олег Пашинин? Если «Локомотиву» нужна преемственность, надо обращаться прежде всего к ветеранам. Хотя их, скорее всего отодвинули на окраины клубной системы – иначе слишком громко будут возмущаться происходящим.

Без работы сидит Игорь Черевченко – он знаком и с тактикой, и с матч-менеджментом, и с клубом. Это в разы лучше, чем отсутствие гибкости у Циннбауэра. «Химки» он из Первой лиги вытянул к середине таблицы Премьер-лиги, при этом химчане показывали симпатичную игру.

Игорь Шалимов связан с «Локо» четырьмя годами в молодежке – может выстроить игру в зависимости от подобранного состава – не просто отбиваться от «Зенита», а искать пути развития атаки. Есть, в конце концов, Андрей Талалаев – системный тренер с четкой структурой прессинга. Из «Ахмата» он выжимал максимум, хотя не все игроки отвечали его требованиям.



Это еще не упоминая Юрия Семина. Легенда «железнодорожников», вероятно, считает происходящее в столичном коллективе надругательством над былыми заслугами. Работать с Леонченко и Плутником он вряд ли захочет.

Следующая остановка – Первая лига

Если смотреть со стороны, ситуация комичная. Вот, что после первого тура чемпионата заявлял полузащитник «Локо» Алексис Бека Бека:

«Если мы будем играть как можно лучше, „Локомотив“ станет чемпионом России. У нашей команды есть все шансы на чемпионство. Мы готовы сражаться за золотые медали на 100%».

Только вот француза в команде уже нет. Юного опорника из России вывезла «Ницца» — притом, судя по сумме трансфера (предположительно 12 млн евро), готова была отдать любые деньги.