В УЕФА высказались о допуске сборной России к отбору на Евро-2024

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сегодня, 13:52

Жеребьевка группового этапа отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года пройдет 9 октября в немецком городе Франкфурт-на-Майне.

Ранее УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/23, а также не допустил мужскую и женскую сборные России к участию в Лиге Наций и чемпионате Европы 2022 года соответственно. На данный момент сборная России не отстранена от группового этапа отбора на Евро-2024. Ситуацию прокомментировали в УЕФА :

Решение по этому вопросу еще не принято.

Сам турнир состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.