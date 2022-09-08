Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: УЕФАЕвро-2024

В УЕФА высказались о допуске сборной России к отбору на Евро-2024

сегодня, 13:52

Жеребьевка группового этапа отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года пройдет 9 октября в немецком городе Франкфурт-на-Майне.

Ранее УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/23, а также не допустил мужскую и женскую сборные России к участию в Лиге Наций и чемпионате Европы 2022 года соответственно. На данный момент сборная России не отстранена от группового этапа отбора на Евро-2024. Ситуацию прокомментировали в УЕФА:

Решение по этому вопросу еще не принято.

Сам турнир состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Все новости
УЕФА заказал независимый отчёт о беспорядках перед финалом Лиги чемпионов
30 мая
Команды из Беларуси и Украины будут разводить на любых будущих турнирах
27 мая
В РФС отреагировали на слухи о переносе Суперкубка УЕФА 2023 года
20 мая
РФС принял участие в 46-м конгрессе УЕФА
11 мая
СлухиНесколько клубов РПЛ подали заявки на лицензию для игры в еврокубках
05 апреля
УЕФА может лишить Дюкова поста в исполкоме организации
03 марта
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 