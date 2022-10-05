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Маурисио: «Грозный – одно из лучших мест, где я бывал»

вчера, 14:50

Бывший полузащитник «Ахмата» Маурисио рассказал о Грозном.

«Грозный — одно из лучших мест, где я только бывал. А „Ахмат“ — настоящая семья. Там я вырос и как человек, и как игрок. В Грозном я ни разу не чувствовал себя в опасности», – сказал бразилец.

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Ахмат  Маурисио
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 15:30
Эх, Маурисио! Ты ещё на Колыме не бывал, вот где места, вот где благодать :)
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:23
А это так и есть
старина
старина
вчера в 15:09
Забери меня обратноПо-братски!...Примерно так это звучит.Он и в Зенит переходил не из-за денег))Пудово не складывается,решил обратно попроситься
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 15:00
Лукавит Жозе)
В свое время исключительно за Терек пылил)

И как будто в Питере, Салониках и Афинах чувствовал себя в опасности)))
Но мы поняли посыл))))))))))))))))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:53
Сказал, как будто, Ахмата Кадырова похвалил.
Гость
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