Маурисио: «Грозный – одно из лучших мест, где я бывал»

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вчера, 14:50

Бывший полузащитник «Ахмата» рассказал о Грозном.

«Грозный — одно из лучших мест, где я только бывал. А „Ахмат“ — настоящая семья. Там я вырос и как человек, и как игрок. В Грозном я ни разу не чувствовал себя в опасности», – сказал бразилец.