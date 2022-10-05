Маурисио: «Грозный – одно из лучших мест, где я бывал»

Бывший полузащитник «Ахмата» Маурисио рассказал о Грозном.
«Грозный — одно из лучших мест, где я только бывал. А „Ахмат“ — настоящая семья. Там я вырос и как человек, и как игрок. В Грозном я ни разу не чувствовал себя в опасности», – сказал бразилец.
В свое время исключительно за Терек пылил)
И как будто в Питере, Салониках и Афинах чувствовал себя в опасности)))
Но мы поняли посыл))))))))))))))))
В свое время исключительно за Терек пылил)
И как будто в Питере, Салониках и Афинах чувствовал себя в опасности)))
Но мы поняли посыл))))))))))))))))