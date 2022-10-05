Губерниев: «При переходе на систему „осень-весна“ люди думали о деньгах»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление президента ФНЛ Наиля Измайлова, что Вторая лига может вернуться на систему «весна-осень».
«Люди, принимавшие решение о переходе на систему „осень-весна“, думали о том, как набить карманы рублем. Им было совершенно наплевать на российский футбол. Надо переходить и в Первой лиге, и в РПЛ», – сказал Губерниев.
Помню как к примеру перед Евро 2008 большинство специалистов не верили в нашу сборную и предрекали провальное выступление, а потом все как один кричали о победе и, что ни на секунду не сомневались. что у нас одни профи играют.
Такая же история была и перед чемпионатом мира 2018.
А сейчас хочется спросить у того же Губерниева, а где он был раньше, почему когда переходили на эту систему он не бил тревогу и не делал громкие заявления? Просто тогда он был со всеми заодно, а сейчас со всеми за возвращения формата.
А лучше всего Губерниеву не лезть в футбол, спорт, его уровень "конфликт с Бузовой".
Помню как к примеру перед Евро 2008 большинство специалистов не верили в нашу сборную и предрекали провальное выступление, а потом все как один кричали о победе и, что ни на секунду не сомневались. что у нас одни профи играют.
Такая же история была и перед чемпионатом мира 2018.
А сейчас хочется спросить у того же Губерниева, а где он был раньше, почему когда переходили на эту систему он не бил тревогу и не делал громкие заявления? Просто тогда он был со всеми заодно, а сейчас со всеми за возвращения формата.
А лучше всего Губерниеву не лезть в футбол, спорт, его уровень "конфликт с Бузовой".