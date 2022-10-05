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ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Вторая лига. Группа 1 2022/2023

Губерниев: «При переходе на систему „осень-весна“ люди думали о деньгах»

вчера, 08:20

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление президента ФНЛ Наиля Измайлова, что Вторая лига может вернуться на систему «весна-осень».

«Люди, принимавшие решение о переходе на систему „осень-весна“, думали о том, как набить карманы рублем. Им было совершенно наплевать на российский футбол. Надо переходить и в Первой лиге, и в РПЛ», – сказал Губерниев.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:26
А о чём ещё,смешной??? Деньги,колбаса ,"европейские ценности"-это наше всё.
sv_1969
sv_1969 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:15
Приветствую!Глупо это мягко сказано!
cska1948
cska1948
вчера в 09:45
Учитывая специфику российского климата играть в декабре в футбол, а в июле отдыхать по крайней мере - ГЛУПО.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 09:44
Когда переходили на систему "осень-весна" главные доводы были выступления наших команд в еврокубках и каждые два года летняя пауза на чемпионат мира и Европы.

Интересно как Губерниев определил набивание карманов из данной ситуации?
Да финансовая часть тоже должна присутствовать, но она бы была если наши команды попадали бы в весеннюю часть еврокубков и играли не с листа, а имея игровую практику. Но как мы видим в последние годы эта схема не работает.
И тут самое интересное, надо было переходить всем лигам на данный формат, а не только РПЛ.
Для РПЛ ещё как бы нормально, для первой лиге уже проблемы ощутимы, а вот для половины второй лиги данный формат смерть.
Ну как можно в Сибири и на Дальнем Востоке играть в холод и снег, а летом отдыхать?
Так, я бы не стал тут всё списывать на деньги, я бы всё списал на идиотизм руководителей нашего футбола, ну и конечно про вину больших клубов, которые постоянно учувствуют в еврокубках нельзя замалчивать. Это с их согласия и просьб переходили на формат "осень-весна".
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:43
Работая на срач тв я тоже думаю о деньгах - подумал губошлёп)))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 09:31
Такие люди как Губерниев всегда чувствуют ситуацию и знают как и когда сказать как бы в тему и стараться выглядеть как сейчас говорят в тренде.
Помню как к примеру перед Евро 2008 большинство специалистов не верили в нашу сборную и предрекали провальное выступление, а потом все как один кричали о победе и, что ни на секунду не сомневались. что у нас одни профи играют.
Такая же история была и перед чемпионатом мира 2018.
А сейчас хочется спросить у того же Губерниева, а где он был раньше, почему когда переходили на эту систему он не бил тревогу и не делал громкие заявления? Просто тогда он был со всеми заодно, а сейчас со всеми за возвращения формата.
А лучше всего Губерниеву не лезть в футбол, спорт, его уровень "конфликт с Бузовой".
LOpp
LOpp
вчера в 09:18
Люди, принимавшие решение о переходе на систему „осень-весна“, думали о том, как набить карманы рублем.

Когда переходили на осень-весна министром спорта был Мутко, президентом РФС был Фурсенко. Так накажите их. Почему они только о рублях думали?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:13
Либо все, либо никто.
azbpmjm5jjjt
azbpmjm5jjjt
вчера в 08:48
Это уже всем понятно, что функционерам футбол уже давно не в приоритете...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 08:31
Интересно , а чем губошлеп думает ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:30
Тут я с ним согласен...
4emymfj8522r
4emymfj8522r
вчера в 08:22
Люди думали как обычно задницей
Гость
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