Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Мостовой не верит в интерес «Валенсии» к Баринову

вчера, 12:27

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сомневается, что «Валенсия» интересовалась игроком «Локомотива» Дмитрием Бариновым.

«Про трансфер Арсена Захаряна в „Челси“ я слышал. Может быть, да. А вот Баринов в „Валенсии“ – не знаю... Если в новость про Арсена я еще могу поверить, то вот Баринов… Там ведь своих испанцев знаете сколько таких? Я уже смеюсь над этим. У нас столько интересов было, только потом почему‑то никто никуда не уехал. Я не говорю про конкретно эту ситуацию», – сказал Мостовой.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Канчельскис: «Кварацхелии нужно встать в один ряд с Марадоной»
Сегодня, 10:24
Журова: «Мы не должны осуждать Украину за подачу заявки на проведение ЧМ»
Сегодня, 09:59
Баженов: «Никто не может навязать конкуренцию „Зениту“»
Сегодня, 00:47
Гаджи Гаджиев: «Чемпионат России стал даже интереснее»
Вчера, 23:39
Колосков: «Уровень РПЛ упал. Это бросается в глаза»
Вчера, 23:30
Канчельскис: «Финал Кубка России должен проходить в „Лужниках“»
Вчера, 22:57
Все комментарии
memphis
memphis
вчера в 12:36, ред.
В Испании один только русский Царь по мнению Саши
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 