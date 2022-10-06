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Игрок «Балтики» Гогричиани сломал нос своей девушке

вчера, 13:53

Форварда «Балтики» Гочу Гогричиани обвинили в домашнем насилии. Бывшая девушка футболиста Кристина Куддус рассказала, как спортсмен ее избивал.

«Почему „это“ считается футболистом „Балтики“?! Я не могу назвать его человеком, он неоднократно избивал меня, но сейчас это перешло все границы. Я больше не буду молчать и терпеть. Он сломал мне нос. Намеренно. Я вернулась после операции, у меня был гипс – и он снова травмировал мне его. Вдавливал рукой со всей силы всем весом, стоя надо мной, также с ноги бил со всей силы по другим частям тела. На бедре огромная гематома, душил меня, угрожал, что задушит.

Скажите, разве это достойно быть членом команды, разве это не позор для спортсмена?! Руководство клуба пытается прикрыть его, чтобы не вызвать общественный резонанс, разве так должны адекватные люди реагировать на произошедшее?!» – заявила Куддус.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:58
Ещё бы рассказала о связи с Роналду...
старина
старина
вчера в 16:35
Будет просить грузинский паспорт.Там прикроют
Futurista
Futurista
вчера в 15:52
До свадьбы заживёт...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:45
Шекспировские страсти в сетевом пространстве-надо демонстрировать всё,чего стоит стыдиться.
Она его за муки полюбила,а он её-что выбрала де?била..."Гогичео и Кристинетта".
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:17
Взяла бы да ушла он насильно не удерживал её, хрень какая то
minai
minai
вчера в 14:59
Если всё правда, то желаю, чтобы в перспективе это фото принадлежало Гогричиани.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:47
Несколько раз подряд
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:21
У КМС по гандболу ручище должны быть - будь здоров, могла бы и ответить. Но в таких ситуациях всегда есть вопрос - он ее постоянно избивает, а она продолжает с ним жить, даже не будучи женой - значит нравилась такая жизнь.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:15
Всему есть предел.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:57
Случайно упала на кулак...
Гость
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