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Брат Погба рассказал, когда Поль просил шамана наложить проклятие на Мбаппе

сегодня, 16:33

Матиас Погба сообщил, при каких обстоятельствах его брат Поль Погба пытался наложить проклятие на форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

По его словам, это произошло весной 2019 года перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».

В первой гостевой игре парижане победили со счетом 2:0, а дома потерпели сенсационное поражение 1:3 и вылетели из турнира.

«Мой брат попросил шамана нейтрализовать Мбаппе, который тогда был на взлете и уже был гораздо известнее Поля. Было странно увидеть, что в ответном матче Мбаппе был лишь тенью самого себя», – рассказал Матиас Погба.

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