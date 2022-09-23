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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Италия. Серия А 2022/2023

Фанаты «Интера» призвали президента клуба уйти в отставку

сегодня, 21:53

Фанаты «Интера» требуют, чтобы президент клуба Стивен Чжан покинул свой пост.

Функционер является сыном китайского миллиардера Чжана Цзидуна. Президентом «нерадзурри» Стивен стал в возрасте 26 лет, что является рекордом для «Интера». Чжан-старший является владельцем и руководителем конгломерата Suning Group, которому принадлежит миланский клуб.

Объединение фанатов Curva Nord в своих социальных сетях опубликовало послание в адрес президента клуба, которое гласит: «Чжан, уходи прочь». Причиной этому может быть выступление «Интера» в текущем сезоне. Команда занимает 7-е место в Серии А (12 очков).

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 22:23
Серьезные фанаты
ab38dpfjycs3
ab38dpfjycs3
сегодня в 22:06
Их дело
протон
протон
сегодня в 21:58
Ох уж эти горячие тиффози...Лет через 5-10 они, может быть, поймут, что на китайцев молиться надо было) Но будет слишком поздно, а Интер скатится в середняки, будет типа Милана начала десятых...
2596gjhuan6a
2596gjhuan6a
сегодня в 21:56
круто с президентом то...
Гость
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