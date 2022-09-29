Неймар устал от высокомерия Мбаппе

Футболисты ПСЖ Килиан Мбаппе и Неймар продолжают конфликтовать.
Отмечается, что стороны уважают клуб и стараются наладить атмосферу в раздевалке.
Якобы бразилец устал от высокомерного поведения француза. Утверждается, что в ближайшие месяцы футболисты не будут возвращаться к этому конфликту и постараются спокойно работать.
А скорее всего этот конфликт создан больше инсайдерами, для подогрева. Если даже и что-то было или ещё есть между ними, то это обыкновенная аура топ игроков у которых есть свои претензии на оригинальность и т.п , что свойственно не только в футболе, но и во всех видах спорта, да и в обычной жизни между лидерами находящимися в одном коллективе, среде.
Так что ничего необычного и критического не происходит. В игре они ведут себя как профессионалы, и это самое главное. Поздравляют друг друга при взятии ворот, независимо кто из них это сделал. Как говорится рабочая обстановка. Всё нормально. А если даже что-то и произойдёт, то прежде всего это будет проблема руководства клуба и они её будут решать. А пока они находятся в одной команде, значит всё всех устраивает. Всем Добра !
А скорее всего этот конфликт создан больше инсайдерами, для подогрева. Если даже и что-то было или ещё есть между ними, то это обыкновенная аура топ игроков у которых есть свои претензии на оригинальность и т.п , что свойственно не только в футболе, но и во всех видах спорта, да и в обычной жизни между лидерами находящимися в одном коллективе, среде.
Так что ничего необычного и критического не происходит. В игре они ведут себя как профессионалы, и это самое главное. Поздравляют друг друга при взятии ворот, независимо кто из них это сделал. Как говорится рабочая обстановка. Всё нормально. А если даже что-то и произойдёт, то прежде всего это будет проблема руководства клуба и они её будут решать. А пока они находятся в одной команде, значит всё всех устраивает. Всем Добра !