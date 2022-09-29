Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2022/2023

Неймар устал от высокомерия Мбаппе

вчера, 11:51

Футболисты ПСЖ Килиан Мбаппе и Неймар продолжают конфликтовать.

Отмечается, что стороны уважают клуб и стараются наладить атмосферу в раздевалке.

Якобы бразилец устал от высокомерного поведения француза. Утверждается, что в ближайшие месяцы футболисты не будут возвращаться к этому конфликту и постараются спокойно работать.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Писарев — про Александра Мостового: «Эксперт и болельщик. Всё»
25 сентября
Фанаты «Интера» призвали президента клуба уйти в отставку
23 сентября
Брат Погба рассказал, когда Поль просил шамана наложить проклятие на Мбаппе
23 сентября
У Месси был конфликт с Сетьеном
22 сентября
«Реал» отреагировал на комментарий Педро Браво в адрес Винисиуса
17 сентября
Сехич: «Никто из тех, кого вызовут на матч, не поедет в Россию»
15 сентября
Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 13:37
Ну Мбаппе конечно супер, но и Неймар не хуже
Elliada
Elliada
вчера в 13:23
Будут таить обиду друг на друга, а подвернется возможность - подлость какую-нибудь сделают
ДСА
ДСА
вчера в 12:37
Персен поможет ему успокоиться.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 12:22
У Мбаппе уже окончательно голова закружилась от бешеного контракта, даже в сборной чудит
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:17, ред.
Да они оба стоят друг друга. Неймар даже покруче будет в этом плане. Так что кто кого это ещё большой вопрос.

А скорее всего этот конфликт создан больше инсайдерами, для подогрева. Если даже и что-то было или ещё есть между ними, то это обыкновенная аура топ игроков у которых есть свои претензии на оригинальность и т.п , что свойственно не только в футболе, но и во всех видах спорта, да и в обычной жизни между лидерами находящимися в одном коллективе, среде.

Так что ничего необычного и критического не происходит. В игре они ведут себя как профессионалы, и это самое главное. Поздравляют друг друга при взятии ворот, независимо кто из них это сделал. Как говорится рабочая обстановка. Всё нормально. А если даже что-то и произойдёт, то прежде всего это будет проблема руководства клуба и они её будут решать. А пока они находятся в одной команде, значит всё всех устраивает. Всем Добра !
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:12
У простых людей конфликты решаются проще - дали друг другу по морде, потом распили бутылочку и всё - друзья на век.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 12:09
К сожалению с большими игроками это частенько случается...
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 12:01
Зажрался паренёк, гнать его в шею
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 