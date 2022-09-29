Неймар устал от высокомерия Мбаппе

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вчера, 11:51

Футболисты ПСЖ и продолжают конфликтовать.

Отмечается, что стороны уважают клуб и стараются наладить атмосферу в раздевалке.

Якобы бразилец устал от высокомерного поведения француза. Утверждается, что в ближайшие месяцы футболисты не будут возвращаться к этому конфликту и постараются спокойно работать.