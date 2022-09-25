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Писарев — про Александра Мостового: «Эксперт и болельщик. Всё»

25 сентября 2022, 12:55

Тренер сборной России Николай Писарев ответил на критику Александра Мостового, который назвал его «аферистом».

Что, мне обращать внимание на высказывание каждого болельщика?

Он сказал, что я пришел в «Химки» и меня сразу убрали? Значит, он болельщик «Химок». Переживает за команду.

Как бы я его охарактеризовал? Эксперт. Болельщик. Всё.

Имеет право высказываться. Почему меня это должно задевать? Человек переживает. Не знаю из-за чего.

Что скажу при встрече? Я его не встречу. У нас разные пути.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
25 сентября в 19:03
После Юрана в Химках любого тренера критиковать легко.
ABir
ABir
25 сентября в 15:24
Мостовой уже всех достал своим пустословием, в котором четко читается зависть неудачника к более успешным в футбольной среде бывшим партнерам
Andrei Galash
Andrei Galash
25 сентября в 15:00
Можно подумать, что Писарев отметился в футболе чем-то более значимым, чем Мостовой.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 сентября в 14:45
А обида то осталась!
Союзник противников
Союзник противников
25 сентября в 14:06
Сидя долго на печи
разос...ь спартачи.
Boricku
Boricku
25 сентября в 13:52
А сам писарёк с химками в лужу сел
289dc2s25c3b
289dc2s25c3b
25 сентября в 12:59
интересные взаимоотношения, ждем продолжения...
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