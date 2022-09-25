Писарев — про Александра Мостового: «Эксперт и болельщик. Всё»

Тренер сборной России ответил на критику Александра Мостового, который назвал его «аферистом».

Что, мне обращать внимание на высказывание каждого болельщика?

Он сказал, что я пришел в «Химки» и меня сразу убрали? Значит, он болельщик «Химок». Переживает за команду.

Как бы я его охарактеризовал? Эксперт. Болельщик. Всё.

Имеет право высказываться. Почему меня это должно задевать? Человек переживает. Не знаю из-за чего.

Что скажу при встрече? Я его не встречу. У нас разные пути.