Писарев — про Александра Мостового: «Эксперт и болельщик. Всё»

Тренер сборной России Николай Писарев ответил на критику Александра Мостового, который назвал его «аферистом».
Что, мне обращать внимание на высказывание каждого болельщика?
Он сказал, что я пришел в «Химки» и меня сразу убрали? Значит, он болельщик «Химок». Переживает за команду.
Как бы я его охарактеризовал? Эксперт. Болельщик. Всё.
Имеет право высказываться. Почему меня это должно задевать? Человек переживает. Не знаю из-за чего.
Что скажу при встрече? Я его не встречу. У нас разные пути.
разос...ь спартачи.
разос...ь спартачи.