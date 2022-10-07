Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Скоулз: «Тен Хаг был прав по поводу статичности вингеров»

вчера, 14:49

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что вингеры «дьяволов» действовали недостаточно эффективно в матче против «Омонии» в Лиге Европы (3:2).

Тен Хаг был прав по поводу статичности вингеров. Санчо никогда не забегает за спину. Ему нужен напарник в лице быстрого левого защитника или центрального нападающего, но сейчас такой связки нет.

Антони тоже не забегает. Он действует однобоко. Он всегда смещается в центр и либо отдает пас назад крайнему защитнику, либо бьет. Он должен развиваться. Но мы все понимаем, это лишь начало.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Матюиди: «Карим Бензема заслужил „Золотой мяч“»
Сегодня, 10:17
Пьянич: «Меня удивили тренировки Кумана в „Барсе“»
Сегодня, 09:49
Неймар: «Чтобы выиграть Лигу чемпионов, мы обязаны трудиться на совесть»
Сегодня, 09:08
Клопп: «Нуньес сам себе внушил, что находится под давлением»
Сегодня, 08:34
Петржела: «В „Зените“ Бакаев гарантированно станет чемпионом»
Вчера, 23:43
Камоцци: «Федун будет переживать за „Спартак“ всю жизнь»
Вчера, 23:08
Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:58
Скоулз абсолютно прав - это лишь начало, начало большого конца.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:55
Оказался прав голландец
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 