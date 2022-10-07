Скоулз: «Тен Хаг был прав по поводу статичности вингеров»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» считает, что вингеры «дьяволов» действовали недостаточно эффективно в матче против «Омонии» в Лиге Европы (3:2).

Тен Хаг был прав по поводу статичности вингеров. Санчо никогда не забегает за спину. Ему нужен напарник в лице быстрого левого защитника или центрального нападающего, но сейчас такой связки нет.

Антони тоже не забегает. Он действует однобоко. Он всегда смещается в центр и либо отдает пас назад крайнему защитнику, либо бьет. Он должен развиваться. Но мы все понимаем, это лишь начало.