Алаба назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Защитник «Реала» Давид Алаба уверен, что его одноклубник Карим Бензема получит «Золотой мяч».
Бензема возьмет приз, вне сомнений. В прошлом сезоне он невероятно играл. Я очень рад, что смог стать частью этого, увидеть его ежедневный труд.
Защитник «Реала» Давид Алаба уверен, что его одноклубник Карим Бензема получит «Золотой мяч».
Бензема возьмет приз, вне сомнений. В прошлом сезоне он невероятно играл. Я очень рад, что смог стать частью этого, увидеть его ежедневный труд.
Ну а так что, Бензема реально заслуживает золотого мяча, он работал над этим всю карьеру и вот-добился! (будем надеяться что форс мажора не будет)...
Ну а так что, Бензема реально заслуживает золотого мяча, он работал над этим всю карьеру и вот-добился! (будем надеяться что форс мажора не будет)...