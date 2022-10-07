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Алаба назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

вчера, 12:50

Защитник «Реала» Давид Алаба уверен, что его одноклубник Карим Бензема получит «Золотой мяч».

Бензема возьмет приз, вне сомнений. В прошлом сезоне он невероятно играл. Я очень рад, что смог стать частью этого, увидеть его ежедневный труд.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 09:08
Голы Бензема были очень важными, в отличие от мусорных голов Месси.
salleeh
salleeh
вчера в 23:02
Голы Карима по настоящему судьбоносные, не то что Левандовски забивал, всяким аутсайдерам…
shlomo
shlomo
вчера в 13:32
Недавно была статью, что в его контракте есть пункт, согласно которому договор будет автоматически продлен на один сезон, если француз выиграет Золотой мяч.... Хоть это и является индивидуальной наградой, стОит рассмотреть влияние на команду, без Бензема Реал станет средней командой, а Бензема откровенно говоря, половина успеха Реала. Если в этом году Карим не получи ЗМ то это награда окончательно будет дискредитирована.

Ну а так что, Бензема реально заслуживает золотого мяча, он работал над этим всю карьеру и вот-добился! (будем надеяться что форс мажора не будет)...
Palex
Palex
вчера в 13:27
Тоже самое он говорил о Левандовски, когда за Баварию играл.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 13:14
Алаба. Кто такой?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:14
Ну просто глаза открыл
3dh9kejsxp6s
3dh9kejsxp6s
вчера в 13:04
Не надо быть Алабой, чтобы назвать очевидный выбор победителя
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