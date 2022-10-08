Дортмундская «Боруссия» вырвала ничью у «Баварии» в Бундеслиге

Дортмундская «Боруссия» в центральном матче девятого тура Бундеслиги на своем поле вырвала ничью у «Баварии».
На голы Леона Горецки и Лероя Сане, которым ассистировал Джамал Мусиала, «Боруссия» ответила забитым мячом Юссуфа Мукоко на 74-й минуте, а затем после удаления Кингсли Комана Антони Модест сравнял счёт на 95-й минуте.
«Бавария» занимает третье место в Будеслиге, «Боруссия» — четвёртое. У обеих команд по 16 очков.
Очень прикольно выглядело, когда на трибунах Кан проорал "Шайзе!", после того как Дортмунд на последних секундах вырвал ничью.
Очень прикольно выглядело, когда на трибунах Кан проорал "Шайзе!", после того как Дортмунд на последних секундах вырвал ничью.