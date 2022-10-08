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Дортмундская «Боруссия» вырвала ничью у «Баварии» в Бундеслиге

вчера, 21:29
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Дортмундская «Боруссия» в центральном матче девятого тура Бундеслиги на своем поле вырвала ничью у «Баварии».

На голы Леона Горецки и Лероя Сане, которым ассистировал Джамал Мусиала, «Боруссия» ответила забитым мячом Юссуфа Мукоко на 74-й минуте, а затем после удаления Кингсли Комана Антони Модест сравнял счёт на 95-й минуте.

«Бавария» занимает третье место в Будеслиге, «Боруссия» — четвёртое. У обеих команд по 16 очков.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 05:56
Справедливый результат!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 04:42
Я кайфую от этих голов на последних секундах.
3ton
3ton ответ Roger Young (раскрыть)
сегодня в 00:45, ред.
Раньше все матчи и комментарии были в одном теме.
Лучшее убрали , а худшее добавили
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 22:52
Очень хорошо...
112910415
112910415
вчера в 22:32
это геройское спасение !
barcamilan
barcamilan
вчера в 22:13
молодцом дортмунд
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:10, ред.
Могу ошибаться, но раньше была практика объединять комментарии под матчами с комментариями под новостью о результате игры. Может стоит вернуть такой вариант?

Просто сейчас написал подробный коммент под матчем, где уже явно не будет вариантов продолжить обсуждение, а сюда копировать не хочется, чтобы не делать дубли сообщений.
Бoрат
Бoрат
вчера в 22:09
Дер-Класикер удался на славу
Смотрел не отрываясь до последней секунды
Интрига в Бундеслиге не угасает и это здорово
амурец
амурец
вчера в 21:46
Молодцы Борусия
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:39
Браво Боруссии за характер лететь Баварии а потом перевернуть все с ног на голову это действительно сильно!
А для Баварии будет уроком, рано поверили в свою победу, за что и поплотились
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:39, ред.
Сколько очков "роттен" недосчитывается в новом сезоне из-за отсутствия чистого напада..., я чес. признаться, уже счёт потерял. Мане, после выдающегося паса Горецка, должен был ставить точку в матче..., аннет, - в пустые ворота промазал...
Очень прикольно выглядело, когда на трибунах Кан проорал "Шайзе!", после того как Дортмунд на последних секундах вырвал ничью.
EL MAGNIFICО
EL MAGNIFICО
вчера в 21:35
Боруссия молодцом)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:34, ред.
Бавария это чудо команда, а ведь могла ещё в первом тайме решать все вопросы. Боруссии респект за характер !
старина
старина
вчера в 21:30
НУУУУ,это футболище,парни!!!!!
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