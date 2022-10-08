Дортмундская «Боруссия» вырвала ничью у «Баварии» в Бундеслиге

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вчера, 21:29

Дортмундская «Боруссия» в центральном матче девятого тура Бундеслиги на своем поле вырвала ничью у «Баварии».

На голы Леона Горецки и Лероя Сане, которым ассистировал Джамал Мусиала, «Боруссия» ответила забитым мячом Юссуфа Мукоко на 74-й минуте, а затем после удаления Кингсли Комана Антони Модест сравнял счёт на 95-й минуте.

«Бавария» занимает третье место в Будеслиге, «Боруссия» — четвёртое. У обеих команд по 16 очков.