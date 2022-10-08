«Милан» обыграл «Ювентус» в центральном матче девятого тура Серии А

1665251954

вчера, 20:59

«Милан» в центральном матче девятого тура Серии А на своем поле обыграл «Ювентус» со счётом 2:0.

В конце первого тайма гол забил защитник Фикайо Томори, а в начале второй половины игры отличился Браим Диас.

«Милан» поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А, «Ювентус» — восьмой.