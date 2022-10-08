«Милан» обыграл «Ювентус» в центральном матче девятого тура Серии А

«Милан» в центральном матче девятого тура Серии А на своем поле обыграл «Ювентус» со счётом 2:0.
В конце первого тайма гол забил защитник Фикайо Томори, а в начале второй половины игры отличился Браим Диас.
«Милан» поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А, «Ювентус» — восьмой.
Руководство Ювентуса во главе с Аньелли, что вам ещё нужно увидеть от игры команды во главе с Аллегри чтобы уже наконец-то сделать этот шаг и разорвать контракт с гением Аллегри?
Смотреть игру команды без валидола уже не возможно. Нет команды, нет рисунка игры, вообще не видно во что хочет играть команда. Каждый за себя и куча ошибок во всех линиях.
Сегодня, на мой субъективный взгляд, как и в большинстве игр , единственный футболист который борется до конца это Паредес. Остальные играют от случая к случаю или по настроеню , как получится. А Влахович деградирует на глазах.
Такое ощущение что команде вообще не интересна сама игра под руководством Аллегри просто отбывают время на поле.
А когда показывают лица руководства Юве, то больше всего искренне жаль Недведа , который прошёл долгий путь игрока в Юве с разными периодами её взлётов и падений и до сих пор остаётся неотъемлемой частью клуба, он, кстати, был единственный против приглашения в команду на пост главного тренера клуба Аллегри. И до сих им и остаётся.
Вообщем я солидарен целиком и полностью с Недведом, пришло время расставаться с Аллегри.
Руководство Ювентуса во главе с Аньелли, что вам ещё нужно увидеть от игры команды во главе с Аллегри чтобы уже наконец-то сделать этот шаг и разорвать контракт с гением Аллегри?
Смотреть игру команды без валидола уже не возможно. Нет команды, нет рисунка игры, вообще не видно во что хочет играть команда. Каждый за себя и куча ошибок во всех линиях.
Сегодня, на мой субъективный взгляд, как и в большинстве игр , единственный футболист который борется до конца это Паредес. Остальные играют от случая к случаю или по настроеню , как получится. А Влахович деградирует на глазах.
Такое ощущение что команде вообще не интересна сама игра под руководством Аллегри просто отбывают время на поле.
А когда показывают лица руководства Юве, то больше всего искренне жаль Недведа , который прошёл долгий путь игрока в Юве с разными периодами её взлётов и падений и до сих пор остаётся неотъемлемой частью клуба, он, кстати, был единственный против приглашения в команду на пост главного тренера клуба Аллегри. И до сих им и остаётся.
Вообщем я солидарен целиком и полностью с Недведом, пришло время расставаться с Аллегри.