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«Милан» обыграл «Ювентус» в центральном матче девятого тура Серии А

вчера, 20:59
МиланЛоготип футбольный клуб Милан2 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Милан» в центральном матче девятого тура Серии А на своем поле обыграл «Ювентус» со счётом 2:0.

В конце первого тайма гол забил защитник Фикайо Томори, а в начале второй половины игры отличился Браим Диас.

«Милан» поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А, «Ювентус» — восьмой.

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Все комментарии
Rare Fish
Rare Fish
сегодня в 15:30
проблема в дереве влаховиче. он не понимает зачем мяч к нему отскакивает
ballak144
ballak144 ответ EL MAGNIFICО (раскрыть)
сегодня в 04:43
что за хрень???? он в мю сейчас где? под лавкой?
witynchik
witynchik
вчера в 21:38, ред.
Оц, тоц, первертоц - бабушка здорова,
Оц, тоц, первертоц - кушает компот,
Оц, тоц, первертоц - и мечтает снова
Оц, тоц, первертоц - пережить налёт
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:30, ред.
Аллегри уже тебе пора уходить, а ещё лучше бежать из Ювентуса, пока Юве совсем не стал аутсайдером Серии А.

Руководство Ювентуса во главе с Аньелли, что вам ещё нужно увидеть от игры команды во главе с Аллегри чтобы уже наконец-то сделать этот шаг и разорвать контракт с гением Аллегри?

Смотреть игру команды без валидола уже не возможно. Нет команды, нет рисунка игры, вообще не видно во что хочет играть команда. Каждый за себя и куча ошибок во всех линиях.

Сегодня, на мой субъективный взгляд, как и в большинстве игр , единственный футболист который борется до конца это Паредес. Остальные играют от случая к случаю или по настроеню , как получится. А Влахович деградирует на глазах.

Такое ощущение что команде вообще не интересна сама игра под руководством Аллегри просто отбывают время на поле.

А когда показывают лица руководства Юве, то больше всего искренне жаль Недведа , который прошёл долгий путь игрока в Юве с разными периодами её взлётов и падений и до сих пор остаётся неотъемлемой частью клуба, он, кстати, был единственный против приглашения в команду на пост главного тренера клуба Аллегри. И до сих им и остаётся.

Вообщем я солидарен целиком и полностью с Недведом, пришло время расставаться с Аллегри.
Cayman
Cayman ответ EL MAGNIFICО (раскрыть)
вчера в 21:28
он так развалил команду, что Юве больше не вернется(
EL MAGNIFICО
EL MAGNIFICО
вчера в 21:21
Роналду до сих пор виноват.2 сезона прошло,но виноват Роналду))))
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 21:20
с заслуженной победой россонери!
Юве надо убрать аллегри , пригласить Тухеля
sskzbrjx6vwj
sskzbrjx6vwj ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:14
Будут терпеть, потому что отступные там неадекватные.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:08
Интересно, сколько еще будут терпеть Аллегри? Ну вообще ничего нормального не показывает Ювентус. Вроде и состав вполне нормальный, но играют непонятно как.
Милан же продолжает побеждать даже когда имеются проблемы с составом, и все равно добиваются нужного результата. А гол Диаса просто украшение матча!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 21:06
На классе
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 21:03
Худшая игра «Милана» в этом сезоне, но «Ювентус» и тут сам себе проблем насоздавал.
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