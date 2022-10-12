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Игроки «Баварии» недовольны Нагельсманном

вчера, 13:59

У игроков «Баварии» есть претензии к тренеру Юлиану Нагельсманну.

Футболисты недовольны тем, что Нагельсманн не может изменить ситуацию по ходу матча. Это проявилось в игре «Баварии» с «Боруссией» Дортмунд, когда мюнхенцы упустили победу на последней минуте.

Также их не устраивают замены и выбор стартового состава. Приводится пример, когда тренер пообещал Джамалу Мусиале выход в старте на матч с «Интером» в Лиге чемпионов и оставил его в запасе.

Кроме того, игроки недовольны импульсивным поведением Нагельсманна во время матчей.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:32
Сольют тренеришку.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 16:20
Ничто не вечно под луной. Это и к нему, и к Клоппу, и к Слуцкому ...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:35
Бавария в начале чемпионата была просто машиной и казалось в чемпионате проблем точно не будет, а в лиге чемпионов на ряду с ПСЖ, МС главные претенденты на победу.
Но вот в последнее время Бавария это скорее всего самокат, который порой просто не хочет ехать, а точнее рулевой самоката, да и пассажиры(игроки) больше тормозят чем едут.
Но может аналогия не очень, но надеюсь смысл уловили.
А ведь ещё недавно Нагельсманном все восхищались, но нет результата и сразу всё бездарность.
нечитайло
нечитайло
вчера в 14:10
Надо будет прислушиваться
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:01
И это очень заметно!
salleeh
salleeh
вчера в 14:01
Это начало конца эпохи Нагельсмана в Баварии… Действительно нудный тип…
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