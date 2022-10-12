Игроки «Баварии» недовольны Нагельсманном

1665572343

вчера, 13:59

У игроков «Баварии» есть претензии к тренеру .

Футболисты недовольны тем, что Нагельсманн не может изменить ситуацию по ходу матча. Это проявилось в игре «Баварии» с «Боруссией» Дортмунд, когда мюнхенцы упустили победу на последней минуте.

Также их не устраивают замены и выбор стартового состава. Приводится пример, когда тренер пообещал Джамалу Мусиале выход в старте на матч с «Интером» в Лиге чемпионов и оставил его в запасе.

Кроме того, игроки недовольны импульсивным поведением Нагельсманна во время матчей.