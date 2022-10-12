Игроки «Баварии» недовольны Нагельсманном

У игроков «Баварии» есть претензии к тренеру Юлиану Нагельсманну.
Футболисты недовольны тем, что Нагельсманн не может изменить ситуацию по ходу матча. Это проявилось в игре «Баварии» с «Боруссией» Дортмунд, когда мюнхенцы упустили победу на последней минуте.
Также их не устраивают замены и выбор стартового состава. Приводится пример, когда тренер пообещал Джамалу Мусиале выход в старте на матч с «Интером» в Лиге чемпионов и оставил его в запасе.
Кроме того, игроки недовольны импульсивным поведением Нагельсманна во время матчей.
Но вот в последнее время Бавария это скорее всего самокат, который порой просто не хочет ехать, а точнее рулевой самоката, да и пассажиры(игроки) больше тормозят чем едут.
Но может аналогия не очень, но надеюсь смысл уловили.
А ведь ещё недавно Нагельсманном все восхищались, но нет результата и сразу всё бездарность.
Но вот в последнее время Бавария это скорее всего самокат, который порой просто не хочет ехать, а точнее рулевой самоката, да и пассажиры(игроки) больше тормозят чем едут.
Но может аналогия не очень, но надеюсь смысл уловили.
А ведь ещё недавно Нагельсманном все восхищались, но нет результата и сразу всё бездарность.