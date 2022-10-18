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Канчельскис: «„Золотой мяч“ Бензема получил заслуженно»

сегодня, 00:22

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что нападающий «Реала» Карим Бензема заслуженно получил «Золотой мяч».

«Золотой мяч» Бензема получил заслуженно. У меня нет претензий, всё четко. Нет такой предвзятости. Бензема был лучшим в мире в 2022 году. Как нападающий сотворил такой шедевр. Считаю, что нападающий должен забивать в любом возрасте. Вспоминаю Габриэля Батистуту, который по 20 клал за сезон в Серии А. Это признак мастерства.

Бензема действительно заслужил. Он не сломался ни перед чем, даже когда он играл с Роналду и был на вторых ролях. Он сделал то, что тяжело сделать другим. Молодец.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 10:31
Все согласны,наработал!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:00
Согласен кто кто,а Бензема заслужил !
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 06:39
Это и без него ясно
Wolverine Beast
Wolverine Beast
сегодня в 06:32
Это все знают.
Izmar
Izmar
сегодня в 05:26
Канчельскис периодически напоминает о себе, а то забудут.
6mb6f77gb5kr
6mb6f77gb5kr
сегодня в 04:22
Даже Андрюше гундосу это ясно
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 03:53
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:55
Наконец то дождался.
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