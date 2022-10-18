Канчельскис: «„Золотой мяч“ Бензема получил заслуженно»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» считает, что нападающий «Реала» заслуженно получил «Золотой мяч».

«Золотой мяч» Бензема получил заслуженно. У меня нет претензий, всё четко. Нет такой предвзятости. Бензема был лучшим в мире в 2022 году. Как нападающий сотворил такой шедевр. Считаю, что нападающий должен забивать в любом возрасте. Вспоминаю Габриэля Батистуту, который по 20 клал за сезон в Серии А. Это признак мастерства.

Бензема действительно заслужил. Он не сломался ни перед чем, даже когда он играл с Роналду и был на вторых ролях. Он сделал то, что тяжело сделать другим. Молодец.