Колыванов: «У „Зенита“ комплектация выше, чем у других команд чемпионата»

Бывший тренер «Уфы» полагает, что ЦСКА и «Спартаку» будет сложно догнать «Зенит» в чемпионате России.

Сумеет ли «Спартак» и другие команды догнать лидирующий «Зенит»? Вопрос непростой. Нелегко, конечно, будет, но «красно‑белые» сейчас на ходу. И голы забивают, и выигрывают. Тем не менее в любом случае «Зенит» остается «Зенитом». Петербуржцы всегда говорят, что они в любой момент, когда им очень нужно, могут прибавить. «Спартаку» и ЦСКА , конечно же, будет непросто, где‑то все равно очки терять будут. Понятное дело, нельзя сказать, что отставание в 7 очков — это критично. Догнать лидера можно. Но, чтобы бороться с «Зенитом», всегда нужно иметь хорошую скамейку. Чтобы было кем заменить выбывших по травмам или из‑за карточек. А у «Спартака» и ЦСКА , как я понимаю, скамейка не такая сильная, как у «Зенита». У петербуржцев комплектация выше, чем у других команд чемпионата. В общем, не то чтобы нереально догнать «Зенит», но сложновато.