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Колыванов: «У „Зенита“ комплектация выше, чем у других команд чемпионата»

вчера, 22:49

Бывший тренер «Уфы» Игорь Колыванов полагает, что ЦСКА и «Спартаку» будет сложно догнать «Зенит» в чемпионате России.

Сумеет ли «Спартак» и другие команды догнать лидирующий «Зенит»? Вопрос непростой. Нелегко, конечно, будет, но «красно‑белые» сейчас на ходу. И голы забивают, и выигрывают. Тем не менее в любом случае «Зенит» остается «Зенитом». Петербуржцы всегда говорят, что они в любой момент, когда им очень нужно, могут прибавить. «Спартаку» и ЦСКА, конечно же, будет непросто, где‑то все равно очки терять будут. Понятное дело, нельзя сказать, что отставание в 7 очков — это критично. Догнать лидера можно. Но, чтобы бороться с «Зенитом», всегда нужно иметь хорошую скамейку. Чтобы было кем заменить выбывших по травмам или из‑за карточек. А у «Спартака» и ЦСКА, как я понимаю, скамейка не такая сильная, как у «Зенита». У петербуржцев комплектация выше, чем у других команд чемпионата. В общем, не то чтобы нереально догнать «Зенит», но сложновато.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 03:24
Мы это давно заметили,а Игорь только сейчас
Бубнин
Бубнин
сегодня в 00:42
ЦСКА и "Спартак" смогут обогнать "Зенит" если наберут больше очков. А если наберут меньше, тогда не догонят.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:13
Главный приз нашего чемпионата в ближайшие годы-второе и третье призовое место.Перестаньте навязывать ложные цели.А что касается "замечательной скамейки" "Зенита"-это на уровне "...а у них на поле выходят игроки сборной,а у нас...".На практике же мы видим,что как только из обоймы команды выпадает пара-тройка бразильянцев,команда начинает испытывать проблемы,если ими не сделан задел в счёте.Так что даже провозглашённое мною "вечное" может быть в нынешней обстановке нивелировано в считанные дни и недели.Всё зависит от такого количества "случайностей",что предсказать всё трудно.Пока так.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 22:58
Закон жанра - один бежит, другие догоняют.
Гость
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